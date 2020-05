Pia Kloster er arrangør af Roskilde Jazz Days, der skulle have fundet sted den 18.-21. juni. I stedet giver hun selv en lille koncert fredag den 15. maj. Foto: Jens Wollesen

Jazzmutter giver altankoncert

Der bliver ingen Roskilde Jazz Days i år, men festivalens arrangør Pia Kloster har besluttet, at folk ikke skal snydes for at høre jazz. Derfor giver hun en lille »altankoncert« fredag den 15. maj klokken 17.30 i haven i bebyggelsen Højbrønd i Støden i Roskilde.