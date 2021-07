Pia Kloster er formand for Roskilde Jazz Days og forsanger i Kloster Band. Derudover arrangerer hun adskillige koncerter i byen og er også formand for Kanal Roskilde, der snart skifter navn til Roskilde TV. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Jazzmama fylder 70: Hun elsker at fylde byen med koncerter

Roskilde - 29. juli 2021 kl. 18:14 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ikke til at fatte. Pia Kloster fylder 70 år på lørdag den 31. juli, og hun kan ikke selv forstå, hvor årene er blevet af.

- Det er fandme ondt, siger hun om at nærme sig sit syvende årti.

Det er heller ikke til at fatte, hvordan hun får tid til alle sine gøremål, selv om hun har været pensionist siden 2016.

Hun er formand for jazzfestivalen Roskilde Jazz Days og booker på et hav af koncerter i byen, senest jazzlørdagene på Café Knarr på Museumsøen, der nu bliver afløst af »Musik på kajkanten« fire søndage samme sted. Dem har hun også booket, fordi hun er med i bestyrelsen for Havneforum. Og når hun ikke selv tager initiativ, henvender andre sig til hende, fordi de vil trække på hendes erfaring og store netværk inden for musikbranchen.

Derudover er Pia Kloster programvært og formand for Kanal Roskilde, der lige om lidt skifter navn til Roskilde TV, og hun optræder stadig med Kloster Band.

- Mine veninder spørger, om jeg ikke snart skal drosle ned, men det er svært ikke at involvere sig. Sidste år var simpelthen så deprimerende, fordi alt var aflyst, og jeg har virkelig savnet at arrangere, siger hun.

Når vejret er til det, sidder Pia Kloster på sin altan og arbejder med at booke bands og arrangere koncerter i Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Musikken som hobby Det har ikke altid ligget i kortene, at musik skulle spille så stor en rolle i Pia Klosters liv, som den kom til at gøre.

- Jeg har altid været glad for at synge, men når jeg som barn skulle optræde for familien, stod jeg gemt bag et tæppe, fordi jeg var genert, husker hun.

Musikken har dog hele tiden været noget, hun har haft ved siden af sit arbejdsliv, hvor hun har blandt andet har været sekretær i Danske Slagterier på Axelborg, i Advokatrådet og i studienævnet på RUC, hvor hun var de sidste ni år, inden hun gik på pension.

- Det længste, jeg nåede at være et sted, var som sekretær for direktøren på et reklamebureau, der skiftede navn fire gange i løbet af de 11 år, jeg var der, siger hun.

Pia Kloster optræder stadig med Kloster Band og har mulighed for at indspille hjemme på sin computer. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fandt selv jazzen Faktisk var Pia Kloster midt i 20'erne, før hun begyndte at optræde offentligt som sanger. Det skyldtes trubaduren René fra Lejre, som søgte en sanger og fik overtalt hende til at synge viser.

- Jeg debuterede på Galleri Sct. Agnes i 1977 og blev anmeldt af Arne Jensen (journalist på DAGBLADET med legendestatus, red.), husker hun.

Utroligt nok har Roskildes jazzmama ikke altid været til jazz.

- Min mor elskede jazz, men hun lyttede først til det, når vi andre var lagt i seng, så det var ikke noget, hun delte med mig. Men René havde også en jazzgruppe og fik mig til at synge jazz, og det fangede mig med det samme, siger Pia Kloster.

Derfra var der ingen vej tilbage. Hun stiftede Kloster Band og var ude at spille hver weekend, lige som hun sad i bestyrelsen for Lørdagsjazzen.

- En dag mødte jeg formanden for kommunens fritids- og kulturudvalg og spurgte, hvorfor vi ikke havde en jazzfestival i Roskilde? Jeg fik svaret, at jeg selv kunne arrangere en, og det satte gang i tankerne, siger hun.

Ikke kun jazz Roskilde Jazz Days fandt sted første gang i 2004 og hed oprindeligt Viking Jazz Festival Roskilde, men måtte skifte navn, fordi Roskilde Festival nedlagde forbud mod, at der fandtes en anden festival i byen, hvor ordene »Roskilde« og »Festival« indgik.

Gennem årene har Roskilde Jazz Days været igennem flere forandringer, både hvad angår format, datoer og spillesteder, men programmet har altid været kendetegnet ved, at det ikke kun har budt på jazz, men også andre genrer.

- Alle jazzklubber og jazzfestivaler booker det samme inden for traditionel jazz. Jeg kan godt lide at blande kortene, og så kan det være, at nogle undrer sig over, hvad en Elvis-koncert og blues laver på en jazzfestival. Det vigtigste for mig er, at folk bliver glade, og vi havde fulde huse, da vi havde Elvis-show med CC Rider Bigband i 2019, fortæller Pia Kloster.

Pia Kloster under Roskilde Jazz Days i 2018. Festivalen har de seneste år været holdt i et telt på Roskilde Havn, men i år afvikles den i reduceret form på Museumsøen ved Café Knarr i weekenden 28.-29. august. Foto: Jens Wollesen

Fast udendørsscene ønskes Som koncertarrangør har Pia Kloster et stort fødselsdagsønske.

- Det er svært at finde spillesteder i Roskilde. Hvorfor bygger kommunen ikke en stationær scene i Byparken eller Folkeparken, så man ikke skal slæbe udstyr frem og tilbage og stille scenen op og ned hver gang? Det ville gøre det meget lettere at være musikarrangør, siger hun.

I gamle var der en scene ved Pipers Hus i Byparken, og i andre byer har Pia Kloster set udendørs scener formet som en »muslingeskal«.

- Roskilde vil gerne være en musikby, så jeg synes godt, man kan gøre mere for arrangørerne, siger hun.

Fotografierne på væggen bag Pia Kloster viser hendes morfar og mormor, mens den lille pige er hendes mor Kylle. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Hjemme i Roskilde Pia Kloster voksede op på Skt. Ibs Vej i en søskendeflok på fem og har haft perioder på et-to år, hvor hun har boet i blandt andet København, Gevninge og på Egholm Slot. Men hver gang er hun vendt tilbage til Roskilde, og de seneste 11 år har hun boet i en lejlighed nær politigården.

- Jeg følte mig hjemme med det samme, første gang jeg så lejligheden, siger hun.

Pia Kloster har datteren Amalie, som hun fik som 41-årig, og i dag forstår hun ikke, hvordan hun klarede at være alenemor, samtidig med at hun havde fuldtidsjob og spillede i Kloster Band og arrangerede koncerter ved siden af.

Det mønster er fortsat ind i pensionisttilværelsen og førte til, at Pia Kloster nu er formand for Roskilde TV.

- Jeg var i Kanal Roskilde for at fortælle om Kloster Band, og bagefter spurgte de, om jeg ville være frivillig medarbejder? Det sagde jeg ja til, og et halvt år senere var jeg formand! Jeg betingede mig, at vi skulle skifte fra »sort/hvid til farvefilm« og begynde at have nogle musikprogrammer, så nu er vi medlem af Koda, for det viste sig, at vi havde råd til det. Jeg sagde også, at vi skulle skifte navn, fordi mange tror, at »Kanal Roskilde« er en radiostation, siger hun om sit seneste gøremål.

Pia Kloster har boet i sin nuværende lejlighed i 11 år. Det store maleri over sofaen var et, hendes morfar bestilte af maleren Poul Rasmussen i 1944. Det forestiller Kimmerslev Sø ved Borup, hvor morfaren elskede at fiske. Foto: Jørgen C. Jørgensen

