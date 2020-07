Jazz under Spunkens halvtag

Musikken spiller under overskriften »Live på Stændertorvet« og er opstået i forbindelse med, at Spicy India har overtaget Spunken tidligere i år.

- Der er flere, som har sagt, at det er dejligt, at der sker noget på Stændertorvet. Vi går efter den intime stemning, hvor folk kan sidde og vippe med fødderne til musikken, siger Alan Thagaard og forklarer, at det er meningen, at der skal være et streetfood-marked hver lørdag hele sommeren i umiddelbart nærhed af Spunken.