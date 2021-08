Se billedserie Preben Rasmussen var også med til den nylige fugleskydning og ses her under paraden på Stændertorvet. Foto: Jan Partoft

Jazz i gården hos Preben: Musik og farver på livet

Roskilde - 19. august 2021 kl. 06:53 Af Foto: Jan Partoft

- Livet skal være fuld af musik og farver.

Derfor holder ejeren af Farvehuset på Helligkorsvej, Preben Rasmussen, på ny jazz i gården lørdag den 21 i tidsrummet 11-14.

Efterhånden er det en tilbagevendende begivenhed gennem mere end 25 år, men Preben bliver ved, så længe han og kammeraterne fra Hjemmeværnsorkestret overhovedet orker.

De spiller på ny i gården sammen med Royal Jazzband, der oven i købet kan fejre 25 års jubilæum i år.

Med i garden

Preben Rasmussens musikinteresse går helt tilbage til drengeårene, hvor han som 10-årig kom med i Roskilde Garden.

Her havde han svært ved at blive optaget, fordi han ikke kom fra selve Roskilde men fra Himmelev, der dengang var en selvstændig kommunen.

Imidlertid sørgede den senere chef i socialforvaltningen Flemming Pedersen, der var svigersøn til købmanden på Himmelev Bygade for, at han alligevel kom ind.

Her truttede Preben så lystigt med på sin tuba i alle de følgende år, ind til han blev for gammel til garden og skulle være soldat på Bornholm.

Da han så kom tilbage til hjembyen, fik han travlt med at starte sin egen farvehandel. Den lå først i Grønnegade, hvor der nu er p-pladser foran Gl. Vor Frue Kirke, før den voksede og rykkede til placeringen ved rundkørslen på Helligkorsvej.

40 år med Hjemmeværnet

Efterhånden som forretningen var kommet i god gænge, fik Preben Rasmussen lyst til at spille på ny. Han kom ind i Hjemmeværnsorkestret, hvor mange af de tidligere folk fra Garden, nu var med.

Men nu er han stoppet som aktiv musiker hos Hjemmeværnet, hvor han dog fortsat officielt er indrulleret.

Ideen til at arrangere jazz i gården ved forretningen opstod, som en videreførsel af sommer-jazzen i Djalma Lunds Gård.

- Desværre er det stoppet nu pga. modstand fra enkelte forretninger i gården. Jeg forstår dem ikke, for god musik skaber da stemning og trækker flere mennesker til, og de er vel interesserede i at få kunder.

- Men så er det jo godt, at jazzen kan fortsætte her hos os og på havnen, selv om det også har været lidt svært dernede, fortælller Preben Rasmussen.

Et stort arbejde

- Faktisk er det jo et meget stort arbejde at få arrangeret sådan en gang jazz-musik. Vi starter med forberedelserne en hel uge før, og det tager også den efterfølgende søndag at få ryddet op igen.

- Hvis ikke jeg havde de gode kammerater fra Hjemmeværnsorkestret og andre venner til at hjælpe mig, så kunne det slet ikke lade sig gøre, beretter Preben Rasmussen.

Han er ekstra glad for, at kunne gennemføre arrangementet i år, efter at det var nødvendigt at springe over sidste år pga. corona.

Den nu 76-årige ejer af Farvehuset er fortsat også aktiv på andre vigtige fronter i Roskildes liv.

Han er stadig formand for Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening, der driver den velbesøgte Restaurant Håndværkeren i Hersegade. Her afvikles bl.a. fugleskydningerne både i denne forening og i den historiske Fugleskydningsforening for Roskilde og Omegn.

En del af foreningens aktivitet omfatter også stiftelsen med pensionistboligerne på hjørnet af Jernbanegade og Kornerups Vænge.

- Så jeg keder mig ikke, men fortsætter, så længe det er sjovt, siger Preben Rasmussen.

