Se billedserie Roskilde Jazz Days var i weekenden rykket til Kunstsmedjen på Musicon. Det betøde et kraftigt fald i antallet af besøgende da alle strøgkunderne fra havnen ikke lige kom forbi. Foto: Lars Kimer

Jazz-dagene savnede havnen, men savnet kan give mere jazz

Roskilde - 27. september 2021 kl. 06:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det var ikke helt det samme, men det var til gengæld rigtig godt. Alligevel er der ingen tvivl om at Roskilde Jazz Days drømmer sig tilbage til Roskilde Havn, hvor de tredje weekend i juni har været fast inventar. I år var de jazzede dage nemlig rykket ud på Musicon i Kunstsmedjen, godt gemt væk på bagsiden af museet og højskolen. En ting er sikkert, de mennesker som fandt det, de fandt det med vilje.

- Vi har været lidt gemt væk her. På havnen har vi glæde af alle havnens andre gæster. Det har vi kunne se på besøgstallet, men her har været godt besat og vi kan konstaterer, at dem som er kommet, er kommet fordi de vil os og ikke »bare« fordi de tilfældigt er kommet forbi, fortæller Pia Kloster, formand for Roskilde Jazz Days, da DAGBLADET stikker næsen ind i to omgange lørdag. Pia Kloster måtte lige hjem og lade op fordi helbredet ikke helt var i top.

Begejstret for smedjen

Men man må sige, at Kunstsmedjen kan noget. Der var hyggeligt, intimt og der var god jazz.

- Jeg er begejstret for stedet. De har jo alt. Vi mødtes fredag klokken 20 og kunne gøre alt klar, sådan er det ikke på havnen. Men vi vil ikke forlade havnen. Det er der vi høre til. Så vi skal hjem igen til næste år, siger Pia Kloster.

Større telt

Hun drømmer om et større telt på havnen, for det de har til 149 personer, er blevet for småt. men pladsen på havnen er heller ikke stor. Så hvor skulle det være?

- Jeg er virkelig blevet lun på grønningen, plænen foran Vikingeskibsmuseet. Så kunne vi vokse efter behov og bare sætte ekstra fag på teltet efterhånden som det bliver nødvendigt, siger Kloster.

Noget andet hun har lært af Jazz Days i august er, at det er sværere at finde bands.

- Der er bare ikke meget livejazz i juni. Her i august vrimler det med jazz-arrangementer. Så det har været svært.

Måske mere jazz

Roskilde Jazz Days begyndte i 2004 spredt ud over bymidten, men efter et par år blev det samlet på havnen.

Nu kan det være, at det spredes igen.

- Vi holder fast i vores dage i juni, men jeg drømmer om, at vi kan lave enkeltkoncerter spredt ud over året og ud over byen. Det kunne sagtens være her i smedjen. Hvorfor ikke jazz til juni, nytår og i foråret, spørger hun, imens vimser de frivillig rundt i deres lyserøde forklæder og sæler øl, vand og vin. Publikum tager godt fra imens de hygger med først JazzKollektivet og efterfølgende Soulman Group med Tomas Thordarson i spisen. Det første var klassisk 20'er jazz det sidste var bestemt ikke jazz, men mere soul og funk. Hos Roskilde Jazz Days spænder begrebet jazz vidt.

Hvad med fast scene

I forhold til faciliteter, så har Pia Kloster et kæmpe ønske, en fast scene i byens centrum.

- I Silkeborg har de en fast overdækket scene på torvet, med adgang til strøm og et lille rum. Hvorfor ikke i Roskilde?

- Vi kalder os musikby. Alligevel slæber vi teltet og scener frem hver gang der skal holdes noget. Jeg er med på,a t vi næppe får en fast scene på Stændertorvet, men hvorfor ikke i Byparken, der holdes jo fire koncerter hvert år. Lad os få en fast scene, slutter jazz-moster Kloster.