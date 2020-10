Jannie Hammershøi fra Hedehusene er blind. Hun var lørdag på gåtur i Roskilde med sin førerhund. Hun husker tydeligt hvornår hun først gang opdagede at hun skulle af med blindestokken og i stedet have en førerhund. Foto: Lars Kimer

Jannie er jublende lykkelig for sin førerhund: Sådan skal du hilse på os

Roskilde - 24. oktober 2020 kl. 19:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

De fire poter sætter et højt tempo og leder hurtigt Jannie Hammershøi afsted. Kongepudlen Kingo sætter farten, imens Jannie Hammershøi fra Hedehusene giver kommandoer.

Kingo er nemlig førerhund og Jannie Hammershøi er blind. Det har hun været i cirka 20 år nu.

På Stændertorvet i Roskilde er der mange spændende ting og nysgerrige blikke, men Jannie får fundet frem til en bænk, da Kingo har fået beskeden bænk.

- Jeg kan give ham cirka 36 forskellige kommandoer, siger hun glad, da hun har fået sat sig ned.

Ny kalende Denne lørdag er Dansk Blindesamfund på charmeoffensiv i Roskilde i anledningen af, at deres nye kalender med hundehvalpe er udkommet. Det er nemlig ikke gratis at få en førerhund, og det er kommunerne, som skal til lommerne, noget det ikke altid er villige til. Hos Dansk Blindesamfund har man eksempler på to års tovtrækkeri mellem en kommune og en blind, om den blinde måtte få en førerhund. En førerhund koster nemlig 105.000 kroner.

Janni smed stokken Jannie Hammershøi er utrolig glad for sin hund. Kingo er hendes tredje førerhund, og Jannie husker tydeligt, hvornår det gik op for hende, at en førerhund ville være sagen.

- Jeg spillede goalball og der var vi et hold, hvor en enkelt havde en hund, vi andre havde stokke. Der var milevid forskel. Vi med stokkene famlede os frem, det gjorde hende med hunden ikke. På et tidspunkt skulle jeg passe hunden, og selv om man ikke må, så sagde min veninde, hvis hund det var, at jeg da lige kunne gå en tur med den. Det var bare en helt ny verden. Jeg følte jeg fløj. Der var jeg ikke i tvivl, jeg skulle have en hund, siger Jannie Hammershøi.

Må du hilse? Et par børn kommer og spørger, om de må hilsen på hunden. Det får de lov til.

- Når jer der kan se, ser os med førerhund i gadebilledet, så lad os endelig være. Henvend jer aldrig til hunden. Den er på arbejde. I må gerne tale med os blinde. Men hunden skal have ro til at hjælpe mig. Det letteste er at sige, at har hunden sin førerhundesele på, så forstyr den ikke. Men det er rigtigt, at folk rigtig gerne vil snakke, fortæller Jannie Hamershøi.

Foderfamilie Med på turen rundt i det centrale Roskilde er også Sys Nielsen fra Kr. Hyllinge. Sys er pensionist og det man kalder for fodervært. Det går i alt sin enkelthed ud på, at være familie for en hundehvalp fra den er otte uger til omkring 12 måneder.

- Det er min opgave at opdrage hvalpen til at være en almindelig hund. Der skal tørres lidt op og arbejdes med alle de almindelige kommandoer. Det hygger jeg mig med sammen med mit barnebarn, så skiftes vi til at lufte og arbejde med hunden, fortæller Sys Nielsen.

Fem måneders træning Mit i mængden af mennesker på torvet står også Carina Graversen. Hun er førerhundeinstruktør - den person, som får hunden efter, at den har været hos en fodervært.

- Jeg har typisk hunden i fem måneder. Jeg har haft 17 hunde, og jeg er da lidt stolt hver gang jeg kan gøre en blind glad, siger hun.

Når hunden er færdiguddannet, har instruktøren typisk 20 timer sammen med den blinde, inden hunden overdrages helt.

Sådan kan du støtte Dansk Blindesamfund får uddannet cirka 20 nye førerhunde om året, og der findes cirka 200 førerhunde i Danmark.

Dansk Blindesamfund kan støttes på mobilpay på 558923 eller sende sms'en »Hund« til 1217, så støtter man med 150 kroner.