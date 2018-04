Janne Ringius var mentalt helt nede at vende efter et eventyr med et farmprojekt i Sydafrika. I dag bruger hun erfaringerne fra dengang i sit arbejde som behandler og terapeut. Foto: Kenn Thomsen

Janne fandt sig selv igen efter sit afrikanske eventyr

- Mit budskab er, at du ikke er alene. Jeg ved selv, hvad det vil sige at rode rundt i et helvede af smerte, angst og depression og stadigvæk finde styrken til at smile og være buffer for andres frustrationer. Jeg har fundet min vej nu. Jeg vil ikke sige, at jeg har fundet mig selv igen, for dér hvor jeg var dengang, kan jeg aldrig gå tilbage til. Jeg er et helt nyt sted, og det er også dét, som jeg gerne vil give fra mig, siger hun og tilføjer: