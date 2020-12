Se billedserie 53-årig Jane Brandt Nielsen valgte at tage en ny retning karrieremæssigt og gik fra direktør til at uddanne sig frisør. Billede: Kim Rasmussen

Jane tog springet fra direktør til frisør

Roskilde - 28. december 2020 kl. 17:30 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

En længere varende drøm blev til virkelighed, da 53-årig Jane Brandt Nielsen tog springet og startede et nyt kapital. Før havde hun arbejdet i familiens familieejet firma Vestsjællands Autodele, hvor hun sammen med sin bror var direktør, men solgte sin del fra i 2017 for at satse på en karriere som frisør.

- Jeg er vokset op i en familie, hvor mine forældre var selvstændige og har eget firma, som jeg selv har været en del af i mange år. Da jeg fyldte 50 ville jeg gerne vove skridtet og prøve noget helt andet. En af de ting jeg altid har drømt om og været meget passioneret omkring er hår og make-up. Jeg har altid gerne ville have min egen salon. Det har været en drøm, siden jeg var ung, min mor er også selv frisør, så det har nok også ligget lidt i generne, siger Jane Brandt Nielsen.

Tog til London

Jane Brandt Nielsen valgte at tage til London for at uddanne sig til frisør på Sassoon Academy London. Uddannelsen tog et år og bød på en masse oplevelser og nye bekendskaber.

- Jeg mødte så mange spændende mennesker og udviklede mig meget på blot et år. Det var et meka, hvor folk for hele verden kom på kursus og blev udlært af de bedste. I London kan deres frisure godt være ret vilde, men i Danmark er det noget mere afdæmpet. Da jeg kom hjem til Danmark valgte jeg at hjælpe til i forskellige saloner for at for at få en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde som frisør i Danmark også, fortæller Jane Brandt Nielsen.

Hun klarede alle sine eksamener med gode karakter og til den afsluttende eksame, skulle de lave deres eget show, hvor hun endte med at vinde tre ud af fem priser.

- Jeg knoklede samtidig med, at jeg havde slidgigt. Nogle dage kunne jeg dårligt nok slæbe mig afsted, men jeg ville det så meget, at det ikke skulle være nogen forhindring. Jeg er selvfølgelig stolt af, de resultater jeg opnåede gennem min uddannelse, og føler mig heldig af at blive oplært af nogle af de bedste indenfor feltet.

En særlig kundekontakt

For Jane Brandt Nielsen har det ikke været nogen hindring at tage et karriereskift, selvom man er nået over de 50 år, da hun mener, at det aldrig er for sent at udleve sin drøm.

- Det handler nogle gange om at træde ud på dybt vand, og udleve en drøm man altid har haft. Så tænkte jeg, det er nu eller aldrig. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg er perfektionist omkring de ting, jeg går ind i, hvis jeg gør noget, så gør jeg det også hundred procent. Det er aldrig for sent at gå ind i noget helt nyt, siger Jane Brandt Nielsen.

Særligt kundekontakten har hun fundet glæden ved, som er anderledes fra hendes sidste arbejde.

- Jeg elsker den kontakt, man har med kunderne som frisør. I mit tidligere job arbejdede jeg med økonomi og administration, det er en lidt anden form for kontakt. Den glæde ved at kunne forkæle kunderne, og forhåbentlig gøre kunderne glade og kunne guide til at lave et nyt look eller andet, det er det hele værd.

Salonen er både for mænd og kvinder. Hun tilbyder kunderne farvetest et par dage før, så kunderne er forsikret i, at der ikke kommer nogle allergisk reaktion. Desuden laver hun brudehår og make-up til den store dag.

Åbning udskudt

I begyndelsen af det nye år flytter Jane Brandt Nielsen til Roskilde fra Holbæk med sin datter og kommende mand, og derfor var valget af lokale i Roskilde oplagt. Mandag skulle hun have åbnet sin nye frisørsalon ved Algade 63 ved Røde Port efter flere måneders forberedelse, men de yderligere corona-restriktioner udsatte åbningsdatoen til et ubestemt tidspunkt.

- Jeg stod og var ved at gøre klar til åbning, og så hørte jeg i TV'et at alt lukkede ned. Det er selvfølgelig trist, men der er ikke noget og gøre ved det. Selvfølgelig er det en udfordring at starte på sådan et tidspunkt. Men samtidig tænker jeg, at det nok skal gå. Der er altid folk, der skal klippes, så jeg er optimistisk. Jeg glæder mig til at få lov til åbne og forkæle en masse kunder og lære Roskilde som by at kende, siger Jane Brandt Nielsen.