Jakobs app skal sætte ind over for den ulovlige graffiti

- Det koster en hulens masse penge. Det er estimeret, at den ulovlige graffiti koster en milliard kroner om året - og dem der skal gøre noget ved det, har ikke ressourcerne til det. Man kan ikke forvente, at politi og kommuner kommer det til livs, siger Jakob Adeltoft.

Graffiti-hærværk koster samfundet dyrt, og de penge kan vi bruge bedre. Derfor har iværksætteren Jakob Adeltoft fra Roskilde søsat appen GraffitiTagr for at blive klogere på den ulovlige graffiti og hjælpe samfundet med at blive den kvit.

