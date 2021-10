Jakob har besøgt alle verdenshjørner: 196 lande tur-retur

Se billedserie Jakob Øster er den yngste dansker, som har besøgt 196 lande og syv kontinenter. Her ses han med familien foran pyramiderne i Sudan. Privatfoto

Roskilde - 07. oktober 2021 kl. 18:59 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

196 lande og syv kontinenter besøgt over små 30 år lyder i de flestes optik nok som en relativt stor mundfuld rejser. Ikke desto mindre er det, hvad 49-årige Jakob Øster fra Himmelev har formået - flere af rejserne også med kone og børn med på turen. De mange rejser er der nu kommet en bog ud af, »Gennem alle verdens lande«, hvori Jakob Øster fortæller om oplevelserne rundt i verden.

- Der er nogle, der godt kan lide at tage det samme sted hen hvert år på sommerferie, og det skal de have lov til, men jeg synes bare, at det er fedt hele tiden at tage et nyt sted hen. Researche, finde ud af, hvordan der er, og så tage derhen og prøve at få så mange gode oplevelser, møde så mange mennesker og se så meget som muligt, siger han.

Siden han var ung, har Jakob Øster derfor hver sommer og vinter rejst en måned og forsøgt at besøge så mange nye lande, han kunne slippe af sted med. Eritrea blev her det sidste punkt, der skulle krydses af hans liste, og det skete i 2019. Dermed blev han den yngste dansker til at besøge alle verdens lande og kontinenter.

I lokaltog på 2. klasse gennem Sri Lankas højland. Foto: Privatfoto

Køresyg som barn Det var dog ikke givet, at Jakob Øster skulle ende som den store eventyrer. Da han var barn, blev han ofte køre- og søsyg, og han var bange for at flyve. Forældrene var samtidig glade for Dansk Folkeferies hjemlige feriecentre, så de tidlige rejser foregik inden for landets grænser.

- Hvis nogen dengang havde fortalt mig, at jeg skulle besøge alle verdens lande og tage mine børn med til Afghanistan og Somalia, så havde jeg ikke troet på dem. Det var ikke en langsigtet plan, jeg havde fra starten af, fortæller Jakob Øster.

Bordtennis gav lysten Som 10-årig begyndte han i Roskilde Bordtennis, og her var han til stævnerne i selskab med en masse udenlandske deltagere og fik en tidlig smag for et internationalt miljø.

Han besøgte også selv nogle af vores nabolande til bordtennisstævner, og da Jakob Øster så rundede de 18 år, slog han sig sammen med en kammerat fra Himmelev Gymnasium og tog på interrail rundt i Europa.

- Vi havde ikke planlagt, hvor vi skulle hen. Hvis vi ikke vidste, hvor vi skulle sove, tog vi toget til et andet sted. Dengang var det ikke delt op i zoner med interrail-billetter, så man kunne bare rejse frit rundt i hele Europa. Og det, syntes jeg, var super fedt med det her uforudsigelige og spændende præg. »Hvem møder man, og hvad sker der?« lyder det fra Jakob Øster om tankerne bag de første ture - tanker, der også videre skulle fortsætte med at præge hans rejseliv.

Jakob Øster på motorcykel på Bali i Indonesien. Privatfoto

At se sin frygt i øjnene På interrail kom Jakob Øster i første omgang forbi Frankrig, Spanien, Portugal og Italien, og året efter tog han igen af sted med toget med en anden kammerat mod nye destinationer.

Siden tog det fart, men det var først, da han var fyldt 25 og var blevet færdiguddannet som civilingeniør, at han tog på en rejsetur alene. Her fløj han trods sin flyskræk til Moskva, hvorfra turen fortsatte hen over godt 20 lande med stop i blandt andet Indonesien og Australien.

Tanken var at flyve så lidt som muligt fra sted til sted, og for Jakob Øster er især aspektet med at udvikle sig gennem turene vigtigt.

- Man skal turde se sin frygt i øjnene, for mange mennesker har jo en frygt for at rejse. Der kan ske alt muligt, og medierne tegner et billede, hvor man bliver bestjålet, overfaldet og kidnappet, hver gang man tager uden for kongerigets grænser. Når man rejser ud, finder man ud af, at sådan er verden ikke. Den er helt anderledes fredelig end det, medierne portrætterer, siger Jakob Øster.

Familiecamping hos Banna-stammen i Etiopiens Omo-dal. Privatfoto

Den gode historie Idéen om at udforske steder, han ikke havde set før, fortsatte med at komme til udtryk, som Jakob Øster sidenhen blev ved at rejse, og han satte sig for at besøge alle lande i verden. Derudover begyndte han i endnu højere grad at forsøge at komme ind på livet af lokalbefolkningerne, hvor han steder som Elfenbenskysten, Etiopien og Libyen havde oplevelser ud over det sædvanlige.

- Jeg kan godt lide at have en god historie, jeg kan fortælle bagefter, så jeg ikke »bare« er på museum ligesom alle de andre turister. Men at jeg møder nogen eller kommer til en eller anden ceremoni hos et stammefolk i Afrika. De oplevelser har jeg prøvet at opsøge, siger han.

Jakob Øster, der er født og opvokset i Roskilde, er en af de få danskere, som har besøgt alle verdens lande. De mange rejser har han nu skrevet en bog om. Foto: Kenn Thomsen

Den lange rejse Oplevelserne blev med årene også til tekst for Jakob Øster, der som freelancer har skrevet rejsestof for Jyllands-Posten og Berlingske - ofte om de lidt skæve indtryk fra uortodokse rejsemål. Og nu er det hele altså endt med en bog, som beretter om den lange rejse hertil.

- Jeg kan i virkeligheden bedst lide at beskrive de vilde historier. Nu havde jeg alle dem her, og dem kunne jeg godt tænke mig at samle. Så udover at jeg godt ville fortælle om, hvordan det har kunnet lade sig gøre at besøge alle verdens lande, mens man har familie og fuldtidsarbejde, ville jeg særligt godt fortælle de bedste rejse-røverhistorier, siger Jakob Øster om sin nye bog.

Til daglig arbejder Jakob Øster i dag som account manager i en it-virksomhed og bor i Søborg sammen med sin kone og to børn, der blandt andet også har været med ham på en jordomrejse. »Gennem alle verdens lande« er hans første bog og udkommer 7. oktober.

Alle verdens lande er i bogen defineret ud fra overskriften »FN+3«. Listen tæller dermed de 193 lande, som er medlem af FN, samt Vatikanet, Kosovo og Taiwan.

Dokumentation skal der til, når man er på mission - nogle gange med kone og børn - mod alle verdens finurlige hjørner. Foto: Kenn Thomsen