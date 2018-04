Jæger gemte sig i sommerhus: Overfaldt kvinde og truede med skarpladt våben

Ved Retten i Roskilde blev den 42-årige Thomas Kjær Nielsen fra Haslev onsdag idømt to-et-halvt års fængsel for at have låst sig ind i sin bekendtes sommerhus og gemt sig, hvorefter han udsatte hende for vold og truede hende med et haglgevær.

Episoden skete den 31. december 2017 tidligt om morgenen omkring klokken fem på Sværgårdsvej, et sommerhusområde ved Ramsømagle. Den dømte havde ifølge anklageskriftet blandt andet sagt:

- Jeg henter et jagtgevær og skyder os begge.

Hvorefter han ifølge anklageskriftet pressede hendes hoved ned i jorden og sagde:

- Stop eller jeg skyder dig, før han tvang hende ned i en stol og rettede jagtgeværet mod hende.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten i vid udstrækning var enig med anklagemyndigheden i, at selvom man er jæger og har ret til at besidde haglgevær, så omfatter denne ret ikke situationer, hvor der åbenbart ikke er noget formål. Jeg er endvidere tilfreds med, at retten har tillagt det selvstændig vægt, at der på grov måde er truet med et skarpladt våben, siger anklagerfuldmægtig ved Midt- og Vestsjællands Politi Andreas Dahl om domsafsigelsen.

Manden blev dømt efter straffelovens § 244, 266 og 192 a om våben.

Pågældende er fængslet efter dom og udbad sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.