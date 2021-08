Jacob Søegaard på Stændertorvet i Roskilde, som han altid har følt sig knyttet til. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Jacobs gode erfaringer: Lokalt demokrati virker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jacobs gode erfaringer: Lokalt demokrati virker

Roskilde - 10. august 2021 kl. 07:08 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Vores lokale demokrati virker, så det er muligt at opnå fornuftige resultater, når man lytter til de andre og samarbejder. Det er mine erfaringer, efter at jeg nu gennem otte år har været med i Roskilde Byråd.

Sådan siger Venstres Jacob Søegaard, der i det civile liv driver et stort agurke-gartneri ved Ågerup, lidt nordøst for Roskilde. Her har han fået stor opbakning fra de lokale vælgere med over 300 stemmer ved kommunevalget i 2013 og godt 500 ved det seneste valg i 2017.

- Begge mine bedsteforældre var også Venstre-folk, så det har nærmest ligget i familien, og jeg har aldrig været i tvivl om, hvor jeg hørte til politisk beretter han.

Før valget i 2013 fik den tidligere Venstre-borgmester i Gundsø, Evan Lynnerup, ham overtalt til at stille op til byrådet. Inden da havde Jacob Søegaard også markeret sig som et populært medlem af det lokale menighedsråd i Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup sogn.

- Jeg er det eneste medlem i byrådet fra denne sydlige del af det gamle Gundsø. Derfor tager jeg også alle henvendelser fra de lokale folk alvorligt, enten det nu er partifæller eller ej, forklarer han.

Ændring for nye boliger

Blandt de resultater, som Jacob Søegaard er stolt af, er en ændring af en udbygningsplan for nye boliger i området nord for Ågerup ned mod mosen i St. Valby.

- Vi havde et borgermøde på Lindebjergskolen, hvor mange mødte op og kom med forskellige indvendinger. Derefter talte jeg med den daværende formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn (S) samt byplanchef Vilfred Hviid, og så fik vi rettet på planen.

- I første omgang var der planlagt op mod 160 nye boliger i området, både parcelhuse og tæt-lavt byggeri. Men de lå for tæt, så tallet blev reduceret til 140.

- Samtidig var byggeriet kommet for tæt på mosen, hvor man kan risikere oversvømmelser, og endelig var en børneinstitution placeret forkert.

- Alt det fik vi så ændret, og siden har jeg ikke hørt nogen indvendinger imod byggeriet, fortæller Jacob Søegaard.

Sikkert for cyklister

Et andet resultat, som han er meget glad for, er anlæggelsen af en ny cykelsti på strækningen fra Østre Ringvej til St. Valby.

- Den har vi kæmpet for i mange år, for det var en meget farlig strækning. Allerede da jeg gik på handelsskolen for mange år siden, måtte jeg ikke cykle den vej for mine forældre.

- Men nu er der mange cyklister, løbere og fodgængere, der kan bruge den nye cykelsti. Det er en vigtig forbedring af livskvaliteten for mange beboere i denne del af kommunen, mener Jacob Søegaard.

Senest er han tilfreds med, at den lokale børneinstitution i Ågerup er blevet genåbnet, efter at den var blevet lukket ned i en periode.

Hans næste prioritering er at få bygget op imod 25 nye 'senior-egnede' boliger på et område bag biblioteket i Ågerup.

Levende lokalsamfund

Jacobs Søegaard afviser al kritik af, at han fører 'sogneråds-politik', som nogle lidt nedladende kalder det, når han slås for lokale mærkesager.

- Hvis vi ønsker, der fortsat skal være levende lokalsamfund, så alle generationer kan leve godt rundt om i hele kommunen, er det jo vigtigt, at vi sørger for en god service ude i de mindre byer.

- Jeg er meget optaget af, at der kommer flere mennesker til Ågerup, så vi kan bevare de lokale butikker, børneinstitutioner, skole samt foreningslivet. Alt det er jo vigtigt, for at beboerne i mit område kan få en god tilværelse. Det samme gælder selvfølgelig også for byer som Gundsømagle, Vindinge, Gadstrup osv.

Systemskifte og resultater

Gartneren fra Ågerup håber på et 'system-skifte', så der efter valget til november bliver borgerligt flertal i Roskilde.

Men selv om det ikke skulle blive tilfældet denne gang, er der efter hans mening fortsat mange sager at arbejde med for at skabe en bedre tilværelse for indbyggerne rundt om i Roskilde Kommune.

- Jeg er da stolt over, at vi i denne periode har fået lavet kystsikring ved Jyllinge Nordmark, så indbyggerne derude ikke længere skal leve i frygt for en ny oversvømmelse. Det var en nødvendig solidaritet, at borgerne i hele kommunen var med til at betale for det, når vi ønsker et samfund, hvor man hjælper hinanden.

Ved folkeafstemningen tilbage i 2005 stemte Jacob Søegaard for, at den daværende Gundsø kommune skulle fusionere med Roskilde - og ikke gå over Værebro Å til Egedal.

- Vi har altid følt os knyttet til Roskilde, hvor vi kommer meget, mens vi f.eks. ikke kunne finde på at køre til Jylinge for at handle. Så for mig er det nu spændende at kunne være med til at forme fremtiden for denne udmærkede by og hele kommunen, siger han.

tk Blå bog

Navn: Jacob Søegaard

Født 1965 i Ågerup.

Opvokset på familiens agurkegartneri, hvor han er 4. generation.

Hans morfar var også gartner i Albertslund.

Hustruen Betty mødte Jacob for 28 år siden til et gartnertræf.

Jacob gik på Lindebjergskolen i Gundsølille og sluttede efter 10. klasse.

Derefter tog han EFG-basisår på Roskilde Handelsskole.

Kom i lære hos Reidl Foto i Algade, hvor han i en række år var førstemand i butikken efter at være udlært.

Som ung havde han bestemt sig til ikke at ville være i familie-gartneriet.

Men han savnede alligevel at få jord under neglene og kom hjem for at være med.

Både hans farfar og morfra var Venstre-folk, så det var nærmest en tradition i familien.

2013 stillede han første gang op til Roskilde Byråd og blev valgt igen fire år senere.

Denne gang er Jacob Søegaard efter et opstillingsmøde nummer 3 på Venstres liste til kommunalvalget.

Da partiet har sideordnet opstilling, er det dog alene de personlige stemmer, som afgør, hvem der kommer ind.