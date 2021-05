Vibeke Jakobi sørgede for, at mange af de praktiske ting klappede, da hendes mand arrangerede rundture til Roskilde-områdets mange gravhøje. (Arkivfoto: Erling J.)

Jacobi fylder 80 år

Roskilde - 26. maj 2021 kl. 09:53

En af de kendte skikkelser i Roskildes kulturliv samt i byens gader, Vibeke Kirstine Jacobi, fylder 80 år onsdag 26. maj.

Oprindelig kommer hun fra Nordjylland, men har i det meste af sit liv boet i Hovedstadsområdet, heraf de sidste 16 år i Roskilde, hvor hun sammen med sin mand tidligere advokat Bertil Jacobi hurtigt fik en stor og meget alsidig omgangskreds, fordi de selv gjorde noget ved det.

Vibeke Jakobi er god til at vise interesse for andre mennesker, så derfor kommer hun i kontakt med mange - og får tillige meget at vide.

Gennem mange år arbejdede hun i den velgørende organisation Lions Club og fik for denne indsats en udmærkelse i 2003.

Vibeke Jacobi blev læreruddannet i 1964 og blev siden kandidat fra Danmarks Lærerhøjskole i 1973, efter praktik i skoler i København og i Sønderjylland. I perioden 1964 til 1970 var hun vellidt lærer på Bernadotteskole i Hellerup.

Siden fulgte en periode som adjunkt og senere lektor på Suhrs Seminarium i fagene pædagogik, psykologi og didaktik. Her blev adskillige af hendes studerende så glade for undervisningen, at det skabte livslange relationer. Desuden fungerede hun som timelærer i pædagogik ved Forsvarsakademiet og på Jordemoderskolen i Rigshospitalet.

Gennem alle årene har hun været et aktivt medlem af De Konservative og var i en periode valgt til byrådet i Gentofte. Hendes politiske interesse er også fulgt med til Roskilde, hvor hun nu er medlem af den lokale partiforening.

Vibeke er glad for at tale med andre mennesker, uanset hvor længe hun har kendt dem. Derfor kan en tur på indkøb i Roskildes gader ofte komme til at tage et stykke tid.

Sammen med Bertil har hun tre voksne børn og otte børnebørn. Blandt dem er datteren Louise også er bosiddende i Roskilde med sin familie.