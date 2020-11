Byrådsmedlem Jacob Søegaard (V): - De ansatte i Hjemmeplejen skal bruge mere tid hos de ældre, så de ikke bliver alt for ensomme under coronaen.

Jacob Søegaard (V): Bedre tid til de ældre

- Roskildes ansatte i hjemmeplejen skal bruge mere tid hjemme hos de ældre, der i øjeblikket lider ekstra af ensomhed under corona-epidemien.

Han fik en positiv reaktion, idet forvaltningen kunne oplyse, at hjemmehjælperne allerede er begyndt at blive længere under det enkelte besøg, når det er nødvendigt.