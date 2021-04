Ja til fast forbindelse: Hvad kan Roskilde Festival betale?

Som DAGBLADET fortalt tidligere på ugen, er der opstået en mulighed for at købe en brugt festivalbro i Holland og med den få skabt en fast forbindelse over jernbanesporet mellem Roskilde og Køge ved festivalpladsen.

Plan og teknikudvalget valgte enstemmigt at sige ja til, at købe broen, men beder også om, at kommunens folk tager en grundig snak med festivalen om økonomien i projektet.

- Broen er jo primært til gavn for festivalen - en også for alle os andre - så en snak om, hvad festivalen kan bidrage med af økonomi vil vi have taget. Vi har valgt at sig ja til købet inden, fordi vi ikke vil risikerer, at andre snupper den for næsen af os, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S).