Bibliotek håndterer it-svindel

Roskilde - 10. december 2020 kl. 16:06 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

To terrordømte, dansk-somaliske brødre, står bag omfattende NemID-svindel på landets biblioteker, herunder på Roskilde Bibliotek i 2016.

Svindel for millioner Ifølge DR har mindst 46 biblioteker indgået i sager om NemID-svindel med overvågningsudstyret keylogger. De to svindlere installerede også overvågningsudstyr på en bibliotekscomputer på Roskilde Bibliotek tilbage i 2016 med henblik på at få adgang til biblioteksbrugeres NemID-oplysninger. Brødrene blev i 2019 dømt for at have installeret de såkaldte keyloggere på 11 forskellige biblioteker i årene 2016 og 2017, og de fik henholdsvis 3,5 og fem års fængsel for ”databedrageri af særlig grov beskaffenhed” i svindelsager, der beløb sig til otte millioner kroner.

Låser maskiner inde Biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde, Christian Lauersen, har ikke kendskab til andre sager end den fra 2016, men forsikrer, at Roskilde Bibliotek er i løbende kontakt med politiet.

- Trusselsbilledet udvikler sig hele tiden, så vores næste skridt er at låse alle kabinetter inde, så man ikke kan komme til pc’en uden om personalet. Det er old school it-sikkerhed, men det virker, fortæller Christian Lauersen, der forventer, at initiativet er gennemført, når bibliotekerne åbner igen efter nedlukningen.

Vaks ved havelågen Angrebet fra 2016 var ikke på bibliotekets administrative netværk, men på en lokal computer, og bibliotekernes computere er allerede udstyret med software, der sikrer, at de sletter al historik i løbet af natten. Kombineret med de kommende tiltag, er Christian Lauersen således fortrøstningsfuld med hensyn til it-sikkerheden på bibliotekerne fremover.

- Vi står ikke med et alvorligt angreb, men det er rigtigt vigtigt, at vi er meget vakse ved havelågen. Det er vigtigt for os at værne om borgernes it-sikkerhed og stadig opretholde et tilbud til dem, der af forskellige årsager ikke selv har adgang til en computer, siger bibliotekschefen.