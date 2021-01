It-gigant skaber mere kreativ leg på julemærkehjemmene

Hvert år kommer udsatte børn på et ophold på et julemærkehjem et sted i Danmark, et af hjemmene, Liljeborg, ligger i Roskilde. Julemærkefonden, der driver hjemmene, har startet et samarbejde med it-virksomheden HP, der vil skabe et kreativt printunivers med glæde og hygge i denne coronatid for børnene.