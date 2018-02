Issvømmere varmede op til VM

Med 90 issvømmere bliver det danske hold et af de allerstørste ved VM. 20 af dem kommer fra Roskilde, og de benyttede lørdagens træning til formelt at klare kvalifikationskravene. For andre drejede det sig i første omgang om at komme under, nemlig den halve snes, der mødte op for første gang for at prøve issvømning på sin egen krop.