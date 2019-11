Roskilde Issvømmer Forening har hidtil benyttet sig af mobile saunaer som her ved et arrangement ved Himmelsøen, hvor der nu kommer en permanent sauna. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Issvømmere indvier permanent sauna

Roskilde - 16. november 2019 kl. 13:56 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For vandhunde med hang til kolde dukkerter er det en festdag på søndag den 17. november, hvor Roskilde Issvømmer Forening klokken 11 indvier en permanent sauna ved Himmelsøen. Det bliver ikke mindre festligt af, at issvømmerforeningens medlemmer har bygget saunaen selv i en container. Dog ikke helt på egen hånd. Roskilde Kommune har givet 180.000 i støtte til at få saunaen til Himmelsøen.

- Vi er så taknemmelige for den måde, Roskilde Kommune har favnet det her projekt, siger Mette Thomsen, der er formand for issvømmerne.

Ved Himmelsøen kommer saunaen senere til at blive en del af et nyt område med en toiletbygning og en overdækning. Det bliver anlagt næste år for foden af trapperne ned til Himmelsøen, så i første omgang kommer den nye sauna til at stå lidt derfra.

Saunaen får fast plads ved Himmelsøen i vinterhalvåret, mens den bliver flyttet om sommeren.

Man skal være medlem af issvømmerforeningen for at bruge saunaen. De er i øjeblikket omkring 30 medlemmer, men håber med saunaen at kunne tiltrække flere, så saunaen også kan komme mere i brug. Og selvfølgelig for at udbrede issvømningen. Den adskiller sig fra vinterbadning ved at være en konkurrencesport, hvor man ifører sig badetøj og udstyr - men kombinationen af koldt vand og varm sauna har de til fælles.

- Den kombination er så helbredende, så alle skal bare have mulighed for det, siger Mette Thomsen.

Isvømmerne har endda planer om endnu et saunaprojekt. Det er ved Lynghøjsøerne, hvor foreningen sammen med kommunen og Lokale- og Anlægsfonden arbejder på en sauna som en del af et større projekt. Det ligger endnu et stykke ude i fremtiden, men der arbejdes nu på en arkitektkonkurrence, der skal danne grundlag for at søge fondsmidler.

