Mette BL Thomsen følger astronauten Andreas Mogensen under hans forsøg på at svømme 25 meter i en iskold Himmelsøen. Foto: Peter Refsgaard/DR

Issvømmer gav astronaut et kuldechok

Mette BL Thomsen var ikke et sekund i tvivl, da hun i november sidste år blev kontaktet af produktionsselskabet Blu, som ville høre, om hun kunne tænke sig at medvirke i et nyt program, hvor to kendte danskere skulle prøve kræfter med forskellige former for ekstremsport.