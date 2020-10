Tyvene foretrækker normalt at misbruge stjålne betalingskort i hæveautomater. Men en lommetyv, der ikke havde opsnappet sit offers kode, løb risikoen ved at købe ind på nettet. Foto: Jens Wollesen

Iskøb kostede ham 14.600 kroner

Roskilde - 21. oktober 2020 kl. 10:45

Det var bare en lille hverdagsluksus, da en 44-årig mand fra Roskilde lørdag ved frokosttid købte sig en is på OK-tanken på Helligkorsvej. Isen har måske kostet ham i omegnen af 25 kroner, men selvforkælelsen endte med, at hans bankkonto blev omtrent 14.600 kroner slankere.

Den isspisende mand opdagede nemlig ikke, at nogen fiskede hans pung op af lommen, og da miseren senere gik op for ham, var kreditkortet brugt til internetkøb for 14.572,50 kroner.

Tyveriet blev anmeldt tirsdag, og det er uvist, hvad gerningsmanden har købt med mandens kort, men for politiet er det et oplagt spor at følge, hvor eventuelle varer bliver leveret.

Man kan også håbe for den 44-årige, at han ved bankens hjælp kan få stoppet leverancen og pengeoverførslen. Alligevel opfordrer politiet til, at man får oprettet tofaktorgodkendelse på sine betalingskort, så der ud over kortdetaljerne skal en sms-kode til at gennemføre et køb.