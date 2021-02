Det er først tirsdag, at der bliver målt istykkelse af materielgården og isen skal være 13 centimeter tyk før søerne bliver frigivet til at færdes på. Foto: Elmer Madsen

Isen forventes først sikker hen mod weekenden

- Det seneste, vi ved, er, at isen er nået seks-otte centimeter, så vi tager en tur rundt og tjekker i løbet af tirsdagen, for vi ved også, at isen ved disse temperaturer typisk lægger en centimeter til i døgnet. Derfor forventer jeg, at vi tidligst frigiver is tæt på weekenden, siger leder af materielgården Carsten Leth.