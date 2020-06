Se billedserie Thea Hertz har sammen med sin mand åbnet Gæv Is for enden af Containerstriben på Musicon. Foto: Kristian Jørgensen

Isbar har indtaget sidste plads på striben

Roskilde - 07. juni 2020

Da Gæv Is åbnede 2. pinsedag, blev Containerstriben på Musicon samtidig fyldt op, da der nu ikke er flere ledige grunde på den alternative handelsgade med alt fra is-, øl- og kaffebar til brille-, lampe- og skatebutik. Det er dog stadig muligt at tilføje containere i første sals højde, hvor der også er nyt undervejs.

Bag Gæv Is står Thea Hertz og hendes mand, Rune Julius. De greb muligheden sidste sommer og har siden arbejdet på at opbygge caféen, som også har suppe og sandwich, men i hvert fald skulle have is, som de så en mangel på i området.

Men først og fremmest er det Musicon og den spirende bydels atmosfære, der tiltrak dem.

- Der er en »in the beginning«-fornemmelse herude, som vi godt kan lide at være en del af, inden der står en hel masse, siger Thea Hertz.

Sløj brillestart er vendt

Hvor Gæv er åbnet efter coronanedlukningen og har haft godt gang i issalget de første dage, så det anderledes ud for brillebutikken Vintage By Foss, som lige akkurat nåede at åbne, inden coronaen lukkede butikken igen for en stund.

- Det var en sløj start, siger indehaver Daniel Frank Foss.

Han genåbnede efter halvanden uge, fordi han ikke kunne holde ud at sidde derhjemme, men i starten med dage helt uden salg. Butikken var først rigtigt i gang 20. april, da han kunne lave synsprøver, og siden er det gået godt.

- Der kunne man godt mærke, at folk havde ventet på at få briller. Det er gået stærkt, og jeg er blevet taget godt imod herude, så jeg også har kunnet ansætte min søster, siger Daniel Frank Foss.

Han sælger briller ud fra en genbrugstanke, hvad enten det er gamle, reparerede briller eller nye briller lavet af genbrugs- eller overskudsmaterialer. Han startede sin forretning hjemme i kælderen i 2017, men ville gerne have en rigtig butik, og da containeren på Musicon blev ledig, var han ikke i tvivl om, at det skulle være her.

- Jeg havde ikke en gang været ude at kigge, jeg sagde bare ja, siger brillemanden.

