Roskilde Ældre Motion har lukket for alt undtagen de to udendørs hold, stavgang og traveture. Indtil nu har det ellers lykkedes at holde næsten alle aktiviteter i gang. Foto: Steen Østbjerg

Især tredje halveg bliver et savn for ældre

Roskilde - 10. december 2020 kl. 16:34 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Alt bortset fra stavgang og traveture er aflyst i Roskilde Ældre Motion som følge af de nye restriktioner, der lukker al indendørs idræt.

Motionen bliver svær at undvære for mange ældre, men de kommer lige så meget til at savne det sociale samvær efter træningen.

- Det bliver ganske forfærdeligt for dem, for det at gå til motion er også deres sociale liv. Hvor banalt det end lyder, handler det lige så meget om at få en kop kaffe og en ostemad bagefter og få en sludder med de andre medlemmer, siger Peter Rysz Jensen, formand for Roskilde Ældre Motion.

Han er ikke bekymret for, at ældremotionens omkring 1000 medlemmer begynder at falde fra, selv hvis nedlukningen kommer til at vare længere end til 3. januar. Et medlemskab koster 600 kroner om året og giver adgang til 29 forskellige aktiviteter, og det er formanden sikker på, at folk vil vende tilbage til, når det igen bliver mere normale tilstande.

Gå en tur sammen Imens forsøger Roskilde Ældre Motion at aktivere medlemmerne ved for eksempel at lægge instruktionsvideoer på hjemmesiden. Det sociale aspekt kan man også holde ved lige.

- Vi kan appellere til, at man ringer på hos naboen og siger »skal vi ikke gå en tur?« og på den måde får hevet sig selv ud af sofaen, siger Peter Rysz Jensen.

I det snart forgangne coronaår har ældremotionen nogenlunde holdt aktivitetsniveauet trods forsamlingsforbud og afstandskrav. Kun styrketræningen har det ikke været muligt at få i gang.

- Vores ledere har været utrolig kreative i forhold til at tænke i løsninger. For eksempel har vi spinning med 35-36 cykler, og det må der jo ikke være. Så har man flyttet 10 ind i salen ved siden af og 10 ind i styrkerummet, og så er der trukket kabler til højttalere, så alle kan høre instruktionerne og musikken, fortæller formanden.

