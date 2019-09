Mulligan?s Irish Pub på Hestetorvet i Roskilde udvider og tager 1. salen i brug. Foto: Lars Ahn Pedersen

Irsk pub bliver større og får en 1. sal

Roskilde - 20. september 2019 kl. 10:44

Et af Roskildes populære gå-i-byen-steder, Mulligan's Irish Pub på Hestetorvet, står foran en udvidelse, så der bliver plads til omkring 250 personer. De 250 personer skal fordeles over to etager, så der i fremtiden både er stueetage og 1. sal - og med bar på begge etager. Udvidelsen betyder også, at der fremover er både live musik og DJ i weekenden og mulighed for at holde årets julefrokost på pubben.

Mulligan's er den første pub hos kæden The Old Irish Pub, og det er derfor lidt specielt, at der nu skal udvides på pubben, der på mange måder er grundstenen for hele kæden og konceptet.

- Old Irish Pub-konceptet er på mange måder bygget op omkring de værdier, som er levendegjort gennem Mulligan's i Roskilde. Udvidelsen er derfor lidt speciel, men den er samtidig et udtryk for, at historien med denne pub først lige er begyndt, siger CMO for The Old Irish Pub, Kasper Toft Jørgensen.

Udvidelsen af pubben på Hestetorvet forventes færdiggjort i løbet af oktober.