En uoverensstemmelse på Mulligans udviklede sig til vold udenfor pubben sent lørdag aften. Foto: Britt Nielsen

Irer slog hårdt ved irsk pub

En 38-årig mand fra Irland, der har adresse på Frederiksberg, slog omkring sig, da to mænd havde en uoverensstemmelse med den 38-åriges kæreste på Mulligans i Roskilde sent lørdag aften.

Politiet blev tilkaldt, da den 38-årige gav en række knytnæveslag mod to unge mænd, der begge var 23 år og fra henholdvis Roskilde og København.

Den ene fik også tildelt en skalle. I tumulten, der foregik uden for pubben fik den 38-årige desuden ramt endnu en ung mand, en 19-årig fra Roskilde.

Den voldsomme irer blive anholdt for vold mod de tre mænd. Han var så spiritupåvirket, at han blev sat i detentionen til afrusning. Han blev efter endt afhøring løsladt tidligt på morgenen, men kan forvente at høre mere fra politiet.