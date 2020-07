Investering i ny jernbane lever ikke op til Roskildes forventninger

Pendlerne på København-Roskilde-Ringsted-strækningen har i årevis været plaget af tog, hvor der ofte er forsinkelser eller aflysninger. Når godstogene kommer over på den nye bane, København-Køge Nord-Ringsted, er der udsigt til, at der bliver mere luft på skinnerne på den gamle bane, og dermed flere rettidige tog. Men Banedanmark har prioriteret at køre godstog på den gamle bane. Foto: Hans-Jørgen Johansen