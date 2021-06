Se billedserie Midt- og Vestsjællands Politi har bemærket, at også de unge i Roskilde har opført sig fornuftigt i forhold til håndtering af smitterisiko. Derfor bliver der ikke nedlagt opholdsforbud for Folkeparken forud for fejringen af sidste skoledag. Foto: Kristian Jørgensen

Intet opholdsforbud til sidste skoledag

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 11:29 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hverken i Folkeparken eller i andre af Roskildes grønne områder bliver der indført opholdsforbud i forbindelse med sidste skoledag på kommunens mange uddannelsesinstitutioner.

Det oplyser Michael Flemming Rasmussen, politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Folkeparken er sædvanligvis det sted, hvor unge samles for at feste, når der er sat punktum for skoleårets undervisning, og der »kun« mangler eksamenslæsningen.

Under normale omstændigheder kan sidste skoledag samle hundredvis, måske endda tusindvis af unge. Aktuelt er der forbud mod at samles flere end 100 personer under åben himmel, og i det omfang, at det ikke lykkes at holde de mange unge opdelt i grupper, som tæller færre end 100 personer, kan festen komme i konflikt med det gældende forsamlingsloft.

Efter politiets opfattelse er der dog ikke brug for lukke festen på forhånd ved hjælp af et forsamlingsforbud.

- Vi er meget opmærksomme på de udfordringer, der kan opstå, når unge mennesker forsamles for at feste i det offentlige rum, og vi er i dialog med Roskilde Kommune om de forestående skoleafslutninger og hvilke udfordringer, disse konkret kan give anledning til specielt i byens parker og grønne områder. Men det er også vores opfattelse, at borgerne i Roskilde generelt har opført sig yderst fornuftigt i forhold til at undgå smittespredning, og at dette også gælder den yngre del af befolkningen, siger Michael Flemming Rasmussen.

På den baggrund har politiet tillid til, at fornuften også får lov at råde i Folkeparken og andre steder, hvor der er fest. Det kommer politiet til at holde øje med.

- Vi vil være synligt til stede i relevante områder, hvor vi forventer at få en god dialog med de unge mennesker, der måtte indfinde sig i løbet af de kommende dage, siger Michael Flemming Rasmussen.

