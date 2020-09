31-årige Jonas Niels Frederik Drewsen døde torsdag aften efter at være blevet udsat for et voldeligt overfald.

Interview: Søster mindes knivdræbt Jonas: - Det hele er som en ond drøm

-Han har altid været der for mig og resten af familien, og mine børn elskede deres onkel. Han var en stærk, stædig og omsorgsfuld person, der med glæde gjorde ting for andre, siger Marlene Christina Drewsen.

Til sn.dk fortæller Marlene Christina Drewsen, at hun og broderen i en søskendeflok på fem var de to yngste, og derfor havde de to et helt særligt og tæt forhold til hinanden.

Han blev fundet blødende liggende ude på vejen i et boligområde i Gundsømagle, og selvom der blev ydet livredende førstehjælp, stod Jonas Niels Frederik Drewsens liv ikke til at redde, og han blev erklæret død på stedet.

- Min mor ringede lidt over fem fredag morgen, og min første tanke var, at der var sket min bror noget. Og det var der så også. Jeg troede det var en ond drøm, det er så surrealistisk, at han ikke er her mere, sådan siger Marlene Christina Drewsen, der er søster til den dræbte 31-årige Jonas Niels Frederik Drewsen.

Politiet ved endnu ikke, hvad der er gået forud for drabet, men Henrik Olesen fortæller, at der var vidner. Politiet håber derfor på at få hjælp fra vidner, der måske kan have interessante oplysninger i sagen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hændelsen kan være banderelateret, svarer han, at det har politiet ingen kommentarer til.

Marlene Christina Drewsen er sammen med resten af familien i stor sorg, og samtidig står de tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål. For hvorfor skulle deres 31-årige søn og bror slås ihjel?

- Lige nu har vi et meget stort behov for at få klarhed og et svar på, hvorfor Jonas skulle dø. Det er ikke til at fatte, at han ikke er her mere, siger søsteren.

Ifølge hende har der ikke været noget usædvanligt eller anderledes ved hendes bror det sidste stykke tid, og han har heller ikke virket ked af det.

- Der har ikke været noget at mærke på ham, i forhold til det frygtelige der er sket. Han har været glad og haft en fantastisk sommer. Der har ikke været noget at fornemme, at noget skulle være galt, siger Marlene Christina Drewsen.

Familien er nu samlet i sorgen, og sammen skal de ud til det sted, hvor deres søn bror blev slået ihjel for at mindes ham og lægge blomster.

- Han vil altid være elsket og husket, slutter Marlene Christina Drewsen.