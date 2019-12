2019 blev endnu et år med rekordmange indleverede dyr på Roskilde Internat. Antallet af katte tegner sig for en stigning på 30 procent, og der kommer helt ekstraordinært stadig killinger ind. Killingerne på dette billede er dog for længst ude i nye hjem. Foto: Kim Rasmussen

Internatet slår endnu en kedelig rekord

Antallet af indleverede dyr på Roskilde Internat stiger i runde tal med 10 procent om året. Det betyder, at godt 2600 forskellige dyr i 2019 vil flytte ind på internatet og bo her i kortere eller længere tid. I år er der dog et tal, som er højere, end det plejer. Per 19. december var der kommet 1294 katte ind. Det er en stigning på stort set 30 procent i forhold til sidste år, hvor tallet for hele 2018 hed 1009 katte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her