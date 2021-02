Yalcin Dogan har taget initiativ til at realisere en muslimsk gravplads i Trekroner. Det er der givet mulighed for med en lokalplan fra 2006, så han har svært ved at forstå kritikken. Foto: Kristian Jørgensen

Initiativtager kan ikke se problemet med gravplads

For Yalcin Dogan er det meget enkelt. Da han blev bekendt med den 15 år gamle lokalplan for en muslimsk gravplads i Trekroner, var det oplagt at gribe den mulighed, fordi han ser et behov for en gravplads.

Han bekræfter, at der gælder et evighedsprincip for muslimske gravsteder, som Dansk Folkeparti problematiserer, men han har svært ved at se problemet.