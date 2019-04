Initiativ til særlov for hurtig kystsikring

Som bekendt blev arbejdet med at anlægge et dige først beordret standset, inden Miljø- og Fødevareklagenævnet i sidste uge afgjorde, at plangrundlaget for projektet ikke er i orden og skal starte forfra. Dermed er der udsigt til års ventetid, før boligerne i det lavtliggende område er sikret mod nye oversvømmelser, og det er dem, de fem lokale MF'ere - Naser Khader (K), Zenia Stampe (R), Merete Dea Larsen (DF), Mette Gjerskov (S) og Christian Juhl (EL) - har i tankerne med spørgsmålet, som de har sendt til ministeren.

»Er det juridisk muligt, gennem vedtagelse i Folketinget af en projekt-relateret særlov, at opnå et lovgrundlag for en hurtigere genoptagelse af anlægsarbejderne i Jyllinge Nordmark, end der kan forventes opnået gennem ovennævnte ansøgning via EU-systemet?« lyder det.

- Men der er nogle, der mener, at det godt kan lade sig gøre at lave en særlov, så arbejdet med at færdiggøre diget kan sættes i gang, og at man bagefter tager forhandlingen med EU. Jeg håber,d et er rigtigt, men jeg ved det ikke, og derfor er det vigtigt at få afklaret, for den situation, der er nu, er meget uheldig og uholdbar situation, både for beboerne i området og for Roskilde Kommune, siger Christian Juhl.