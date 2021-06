Det kniber med at finde ældre, som med en visitation i hånden har lyst til at bo i Perlen i Gadstrup og her på billedet Kalvefolden i Gundsømagle. Derfor laver kommunen nu om, så ældre uden en visitering kan flytte ind i boligerne. Foreløbig er det et forsøg, som skal strække sig over to år. Foto: Lars Kimer

Ingen vil flytte ind i ældreboliger i to byer

Roskilde - 13. juni 2021 kl. 15:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune har problemer med at finde ældre, som vil flytte ind i ældreboligerne Perlen i Gadstrup og Kalvefolden i Gundsømagle. Begge steder er der 12 boliger, og begge steder har op til tre af boligerne stået ledige i flere måneder. Det går ikke, og derfor ændrer kommunen nu praksis for at få nogen til at flytte ind i boligerne.

- Begge steder er der tale om ældreboliger. Ældreboliger skal man visiteres til, og det har der ikke været nok, som har haft lyst til. Med den model har boligerne vist sig at være svære at leje ud. Vi har tilbudt dem til rigtig mange borgere, siger Morten Gjerskov (S), formand for social- og omsorgsudvalget.

Derfor sadler kommunen nu om og åbner for, at man - for en del af boligernes vedkommende - ikke behøver at være visiteret for at få tilbudt en af boligerne i de to bebyggelser.

- Det er ikke godt for fællesskabet, for samværet og for de nuværende beboere, at boligerne står tomme. Det kan godt være, at de to bebyggelser kræver, at man er lidt friskere end mange af de ældre, som bliver visiteret, siger han.

I første omgang bliver der tale om en forsøgsordning, som kommer til at køre i to år.

- Dem der flytter ind i boligerne, får naturligvis lov at blive, når forsøget slutter, siger Morten Gjerskov.