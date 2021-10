Skal der være ringere ældrepleje i Roskilde eller findes flere penge, når de fleste er enige om, at budgettet ikke holder? Ingen ligger inde med svaret. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ingen ved hvad der skal blive af ældreplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ingen ved hvad der skal blive af ældreplejen

Roskilde - 20. oktober 2021 kl. 12:47 Af Kristian Thomas Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er meget svært at blive klog på, hvordan ældreplejen i Roskilde Kommune egentlig skal hænge sammen de kommende år.

Læs også: Pseudobudget og revner i huset

I år er der givet en ekstrabevilling på over 30 millioner kroner til området fra kommunekassen, fordi budgettet ikke holder. Der er brugt 19,5 millioner kroner for meget i hjemmeplejen og 10 millioner over budget på plejecentrene.

Og ingen tror på, at budgettet holder næste år, hvor der ikke er afsat flere penge til ældreplejen. Tværtimod bliver der fjernet 4,6 millioner kroner til "sund aldring", selvom præmissen om at kunne spare på de ældres bedre sundhedstilstand er skudt ned.

Det hænger ganske enkelt ikke sammen. Derfor smed Morten Gjerskov (S) for nyligt håndklædet i ringen og opgav sit kandidatur til kommunalvalget efter 20 års byrådsarbejde og otte år som udvalgsformand for ældreområdet.

- Budgettet er allerede mindre i 2022 end i 2021, og det i 2021 kunne vi ikke holde. Derfor vil det kommende byråd skulle beslutte enten at tilføre flere penge til området eller sænke kvalitetsstandarden - altså skære i omsorgen til de ældre, siger Morten Gjerskov.

Intet quick fix Budgetpartierne bliver altså nødt til at se hinanden i øjnene og finde ud af, hvordan de får ældrebudgettet til at hænge sammen. Det er ikke nok med valgtaler om en god og værdig ældrepleje.

- Det er floskler. Lad os komme ned i materien og finde ud af, hvor vi vil finde flere penge, eller hvad det så er, der skal skæres. Er det badene, der skal være sjældnere, eller er det aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene, der skal være færre? Spørger udvalgsformanden.

Han afholder sig fra at konkludere noget selv, eftersom han er på vej ud. Men tanken om at hente millioner ved at gøre tingene smartere køber han ikke længere.

- Jeg mener på ingen måde, at der kan findes det effektiviseringsbeløb i de budgetter, vi har at arbejde med. For vi har effektiviseret de sidste otte år, men nu går den ikke længere, siger Morten Gjerskov.

Man høster heller ikke gevinsten ved at nedbringe sygefraværet eller bremse medarbejderflugten fra ældreplejen. Det er nærmere et symptom på problemet.

- Vores medarbejdere har knoklet som gale og strakt den så langt, de kan, og måske længere. Det kan man godt i en periode, men det kan ikke blive ved. Det er også derfor, vi har et forholdsvis højt sygefravær. Nogen siger, at det er også for dårligt, men hvad havde man regnet med, når vi beder mennesker om at knokle så hårdt? siger Morten Gjerskov.

Send flere penge Jonas Paludan sidder i sundheds- og omsorgsudvalget for Enhedslisten, der er med i budgetforliget for 2022. Det gik de primært med i for at fjerne rammebesparelser - men også vel vidende, at budgettet for ældreplejen ikke holder.

- Det tror jeg, alle sådan set er klar over. Det er et spørgsmål om, at vi skal tage de slagsmål, når de kommer, siger Jonas Paludan, der ikke selv kan pege på, hvor pengene så skal findes.

- Jeg er ikke sikker på, at Roskilde Kommune kan klare den alene, siger Jonas Paludan, der vil have KL og Christianborg på banen.

- Jeg tror simpelthen, de må sende flere penge for at sige det lige ud, for kommunen kan ikke blive ved med at holde ved. Vi er underlagt et budgetloft, vi ikke bare kan bryde, siger han.

Enhedslisten ser en skattestigning som eneste udvej, men det ser Jonas Paludan nødigt, da den kommunale skat rammer skævt. Og besparelser på ældreplejen er ikke en mulighed, fordi området allerede er presset i bund. Det fik sundheds- og omsorgsudvalget senest vidnesbyrd om, da de hørte medarbejdernes version på et møde med Foa.

- De historier, de fortæller om arbejdsmiljøet i Roskilde, er horrible. Derfor kan vi ikke blive ved med at skære på det område. Vi har dårlige arbejdsvilkår og derfor også et dårligt rekrutteringsgrundlag, og det tror jeg skyldes, at man har effektiviseret, effektiviseret og effektiviseret, siger Jonas Paludan.

På næsten bar bund Også Venstres medlem af sundheds- og omsorgsudvalget, Jacob Søegaard, har svært ved at se ældrebudgettet holde i 2022, når der mangler over 30 millioner kroner i år.

- Jeg vil da håbe det, men jeg kan være meget i tvivl, det må jeg sige. Det var lidt af en bombe, der kom på sidste møde, at det var så mange penge, siger han.

Jacob Søegaard er noget i vildrede om, hvad man skal stille op.

- Vi er ved at finde ud af, hvad man kan gøre, for vi skal ikke til at skære på velfærden. Det synes jeg vil være meget, meget kedeligt, siger han, men det bliver sværere at give konkrete svar på, hvor pengene så skal komme fra.

- Jeg kan ikke sige på stående fod, hvor man kan finde det henne. Det kan godt være, vi skulle prøve at få flere private ind til at køre noget af det. Det er i hvert fald en mulighed, siger Jacob Søegaard.

Han mener også, der er noget at hente på at nedbringe sygefraværet og den høje personaleomsætning, som kræver mange ressourcer til vikarer og oplæring af nye folk. Det fremgår da også af forvaltningens redegørelse for underskuddet, at brugen af vikarer på plejecentrene spiller ind. Men medarbejderflugten har måske noget med de pressede arbejdsforhold at gøre, så hvordan får man vendt den skude?

- Vi kan ikke blive ved med, at folk løber stærkere og stærkere, men jeg tror på, at man kan komme ned med personaleomsætningen og sygefraværet. Og kan vi få flere fastansatte frem for flere vikarer, er der også noget at hente der.

- Vi skal nok ind og se mange steder, hvad vi kan gøre. Der er ikke penge til det hele, og hvis vi åbner kassen hver gang, får du ikke taget fat på, at der er et problem, siger Jacob Søegaard.

Anlægskroner og private Noget af det nærmeste, man kommer løsningsforslag, er fra Dansk Folkeparti, der ikke er med i budgetforliget.

De vil tilføre ældreplejen flere midler ved en budgetteknisk manøvre, der flytter nogle anlægsudgifter, der lige nu er konteret som drift, og dermed frigiver penge til omsorgsområdet.

Karsten Lorentzen, der sidder i sundheds- og omsorgsudvalget for Dansk Folkeparti, mener også, man kan organisere ældreplejen anderledes. Han vil gerne have undersøgt, hvordan andre kommuner har brugt private aktører.

- Jeg tror, man er nødt til at se på mere offentligt-privat samarbejde på den lange bane og eventuelt se på, hvordan man har grebet det an i nabolandene. Jeg ved godt, at der er dårlige eksempler, men der er også gode, og der er ikke noget, der skal være tabu.

- Der er den fordel ved det private, at de kan gå konkurs, hvis de ikke løser opgaven godt nok. Det kan kommunen ikke, og det er ikke sådan, at det kommunale har løst det hele til UG med kryds og slange, siger Karsten Lorentzen.

Han tror ikke, at det nye byråd kommer uden om at tage en debat af ældreområdet som noget af det første, for den demografiske udfordring med flere og flere ældre går ikke væk af sig selv.

- Det med bare at pege på flere penge tror jeg ikke altid er løsningen. Der må også være noget i måden, vi bruger pengene på. Men det er klart, at her og nu-tilgangen er, at der mangler nogle penge, siger han.

"Vi skubber det foran os" Socialdemokraternes gruppeformand, Gitte Kronbak Nielsen, har ikke et bud på, hvad Roskilde Kommune stiller op med ældreplejen.

Det skal budgetforligsparterne og det kommende byråd tage livtag med. For det er ikke til at lægge skjul på, at der er et problem.

- Vi ved godt at vi skubber et merforbrug foran os, og det skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan vi håndterer, siger Gitte Kronbak Nielsen.

Hun mener ikke, problemet kan reduceres til, at budgettet ikke svarer til det vedtagne serviceniveau. Blandt andet har corona og rekrutteringskrisen forværret trængslerne, fordi det har givet et højt vikarforbrug, som unægteligt er dyrere end at have faste medarbejdere.

Får ikke penge oppefra De penge, der mangler der på ældreområdet, er ikke til at finde på andre områder i kommunen. Det giver ikke mening at tage fra hverken socialområdet eller skole-og børneområdet, der ligesom ældreområdet har store budgetter, men også er hårdt spændt for. Heller ikke anlægsbudgettet er socialdemokraterne parate til at udhule.

Tanken om, at der kommer flere penge fra Christiansborg, tror Gitte Kronbak Nielsen ikke på.

- Det her handler også om hele samfundsøkonomien, og hvad man kan gøre. Der er ikke noget, der tyder på, at vi skal forvente flere penge fra Christiansborg eller får lov til at bruge flere penge, siger den socialdemokratiske budgetforhandler.

Hun ser ikke den store idé i at skulle betale en bod for at overskride udgiftsloftet for den kommunale service.

- Vi er udfordret af både en regering, der siger, at vi ikke må have så meget forbrug på servicerammen, som vi sådan set har - vi ligger lige på kanten, siger Gitte Kronbak Nielsen.

Endelig mener hun, at man er nødt til at se på organiseringen af hjemmeplejen, som er mest i fokus med et underskud på 20 millioner kroner i år. Det gælder nærmere bestemt, at lederne har alt for mange medarbejdere under sig til at kunne være gode ledere for dem.

relaterede artikler

DF: Budgettet kommer ikke til at holde 01. september 2021 kl. 09:38