De sidste 21 kilometer af Frederiksund-motorvejen er nu besluttet. Der vil formentlig gå helt ind til 2028, før man lokalt kommer til at se ændringer i landskabet for at gøre plads til motorvejen.

Ingen synlige tegn på motorvej før i 2028

- Det første år kommer til at gå med detailplanlægning. Der sker der ikke noget fysisk ude i landskabet. Derefter kommer der et års tid, hvor vi skal lave ekspropriations-forretninger. Det er der, hvor vi skal have lavet de helt konkrete aftaler om, hvor motorvejen skal ligge. Det er formentlig også der, folk vil begynde at se træpæle sat op i landskabet. Først derefter kommer der en periode på fire år, hvor vi anlægger motorvejen, siger Jesper Kaas.

Altid overraskelser

Han understreger, at der altid kan komme »overraskelser« som kan rykke på tidshorisonten i så store anlægsprojekter. Det kunne fx være i forbindelse med etablering af højbroen ud over Værebro Ådal. Motorvejen kommer til at skære Værebro Å lige vest for de gamle grusgrave, som i dag huser Simons Put & Take på Holmevej og over syd for Stenløse.