Ingen renovering af idrætsparken: Politikerne siger nej

Roskilde - 14. august 2020 kl. 06:31 Af Lars Kimer

Skulle Roskilde Kommune låne 8,2 millioner kroner af statens coronamidler til at få lavet de mest nødtørftige renoveringer i Roskilde Idrætspark?

Efter en sommer med forsigtige og lidt divergerende politiske udmeldinger blev svaret på det spørgsmål endelig sparket i kassen, da politikerne gik på banen til det første økonomiudvalgsmøde efter sommerferien.

I ægte corona-stil bliver økonomiudvalgsmøderne altid »spillet« uden tilskuere, men efterfølgende står det klart, at svaret på spørgsmålet blev et »nej«.

- Vi har sagt, at de penge bruger vi ikke på renoveringer lige nu. Det skal naturligvis ses i lyset af, at vi nu ikke længere har et hold i 1. division, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Har fået mere tid Det var nemlig slut med dispensationer i forhold til en stribe ting i idrætsparken for at få lov at bruge stadion til 1. divisionsfodbold. Men med FC Roskildes nedrykning har kommunen pludselig fået en lidt længere bane at spille på, for der findes ikke de samme stadionkrav til 2. divisionsfodbold.

- Nu kan vi se på udfordringerne i et kort og et lidt længere perspektiv. Der er nogle udfordringer med omklædningsfaciliteterne. Dem må vi se på, men i forhold til de andre krav, så kan vi nu bruge tiden til at se, hvordan vi vil udvikle fodbolden i Roskilde, siger Tomas Breddam.

Sagen bliver nu en del af de kommende budgetforhandlinger.

- Vi er helt enige om, at vi ikke skal låne til at overholde krav, som gælder fodbold på et niveau, vi ikke har i kommunen. Så må vi se, om ikke renovering/nybyggeri af et stadion ikke bliver en del af budgetforhandlingerne, siger Venstres gruppeformand Jette Tjørnelund.