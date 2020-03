Se billedserie Butikschef i Føtex i Stationscentret, Jimmy Andersen oplyser, at butikken har varer til en måned på lager. Hvis en vare løber tør i løbet af dagen, vil der være fyldt op den næste dag. Foto: Britt Nielsen

Ingen panik men travlhed i de lokale butikker

Roskilde - 12. marts 2020

Føtex i Stationscentret i Roskilde holdt en halv time ekstra åbent onsdag aften, hvor der var travlt ved kasselinjerne.

- Der har ikke været panik på grund af hamstring. Men vi har fire kasselinjer åbent her til morgen, hvor vi plejer at have én, fortæller butikschef Jimmy Andersen.

Ved kasserne er det tydeligt, at kunderne især køber toiletpapir.

- Det er lige som ved de store strejker. De køber toiletpapir, gær, mel og konserves, siger Jimmy Andersen, som ikke er bange for at løbe tør for varer.

- Vi har varer til en måned på lager. Måske ikke her, så i koncernen. Vi løber måske tør for enkelte varer i løbet af dagen, men så er der fyldt op næste dag, siger Jimmy Andersen.

Hylderne med toiletpapir nåede kort at stå tomme, men da DAGBLADET kigger forbi, har to medarbejdere netop sat to paller med toiletpapir klar til kunderne.

Hos SuperBrugsen på Algade oplyser uddeler Jan Andersen, at de lukkede som normalt klokken 21 onsdag aften og oplevede derfor ingen hamstring. Torsdag morgen har der været lidt flere kunder i butikken, som stadig har masser af varer på hylderne og ikke er løbet tør for nogle varegrupper.