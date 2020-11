Kæmpebranden har været i gang på Solums genbrugsplads siden 18. september og givet store lugt-gener for mange indbyggere i Roskilde.

Ingen ny plads til Solums affaldsbunke

Mens Roskilde Brandvæsen fortsat kæmper for at få slukket den langvarige brand i Solums kæmpemæssige affaldsbunke i den østlige del af byen, har kommunen opgivet at finde en ny plads, hvor genbrugsvirksomheden i stedet kan placeres.