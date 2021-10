Brugerne kæmpede forgæves for at bevare Bambusgården i Rønnebærparken/Æblehaven. Der er politisk vilje til at finde et nyt sted, men det kræver samarbejde med boligselskabet. Og så er der det med pengene. Foto: Kim Rasmussen

Ingen nem løsning i Bambusgården-sag

Roskilde - 09. oktober 2021

Der skal findes et nyt sted til udsatte i Æblehaven og Rønnebærparken, efter opholdsstedet Bambusgården blev revet ned i forrige uge.

Det er der fuld enighed om i beskæftigelses- og socialudvalget i Roskilde Kommune.

De vil have borgmesteren og udvalgsformanden til at mødes med Boligselskabet Sjælland for at finde en løsning.

Det er boligselskabet, der har nedlagt Bambusgården uden at finde en erstatning, da afdelingsbestyrelsen ikke vil spendere penge på det.

Ingen nem løsning Et nyt opholdssted kan måske godt blive til med kommunal medvirken. I første omgang handler det om at finde den rigtige løsning, og det kræver en dialog med boligselskabet.

Ellers risikerer man noget i stil med det opholdssted, kommunen har opført i Ringen for de lidt skævere eksistenser i området, uden det bliver brugt.

- Hvis vi laver et sted, hvor de ikke vil være, er vi ikke kommet nogle vegne. Jeg ville ønske, der var en "go to"- løsning, og den har vi ikke fundet, siger Jonas Paludan (EL), der rejste sagen i socialudvalget.

Han er ikke imponeret over boligselskabet, som har revet Bambusgården ned og overladt brugerne til sig selv.

- Boligselskabet har bare gjort det, og så kunne fanden tage resten. Det synes jeg ikke er okay. De henviser til beboerdemokratiet, men det ændrer bare ikke, at man har skabt et andet problem uden at inddrage kommunen, og så står man med det her problem. Vi skal ikke bare skubbe udsatte mennesker rundt, siger Jonas Paludan.

Klager over "Bambusfolket" En gruppe brugere af Bambusgården har siden nedrivningen slået sig i ”Pers Grillbar”, som er en fællesfacilitet med grillplads til Rønnebærparkens beboere.Det har medført nogle spændinger med andre beboere, som blandt andet ikke vil sende deres børn ned på legepladsen ved siden af ”Bambusfolket”. Der er også indgivet klager, fortæller Danny Pedersen fra afdelingsbestyrelsen, men boligselskabet har ikke kunnet gøre noget ved det. En gruppe brugere af Bambusgården har siden nedrivningen slået sig i ”Pers Grillbar”, som er en fællesfacilitet med grillplads til Rønnebærparkens beboere.Det har medført nogle spændinger med andre beboere, som blandt andet ikke vil sende deres børn ned på legepladsen ved siden af ”Bambusfolket”. Der er også indgivet klager, fortæller Danny Pedersen fra afdelingsbestyrelsen, men boligselskabet har ikke kunnet gøre noget ved det. Riget fattes penge Udvalgsformand Bent Jørgensen er med på at tage sondere terrænet for at finde en løsning i samarbejde med boligselskabet.

Han mener ikke, kommunen skal stå for et nyt sted alene.

- Skal der laves noget, skal det være et samarbejde. Vi er også lidt hæmmet af, at vi kører med ekstremt stramme budgetter i øjeblikket, så jeg kommer ikke med en masse penge i tasken, siger Bent Jørgensen.

Betalingsiveren dæmpes også af, at Bambusgården ikke var kommunal. Bent Jørgensen har respekt for, at boligselskabet selv kan bestemme, om de vil have et opholdssted, men afviklingen af Bambusgården efterlader de udsatte brugere i et vakuum.

- Jeg havde nok foretrukket, at vi havde haft snakken, inden det blev eksekveret, så vi kunne have fundet en overgangsløsning eller en måde at håndtere det på, siger han.

Beskæftigelses- og socialudvalget tager sagen op igen, når mulighederne for et alternativ til Bambusgården er blevet undersøgt.

Boligselskabet Sjælland kan ikke kommentere sagen før mandag.