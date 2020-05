Sommerens madskoler er aflyst. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ingen madskoler i sommerferien

Roskilde - 17. maj 2020 kl. 13:42

Tidligere på året blev der søgt frivillige til sommerens Madskole på Hedegårdenes Skole i Roskilde i uge 28, men det bliver ikke til noget alligevel, for arrangørerne 4H, Landbrug & Fødevarer og Rema 1000 har besluttet at aflyse den populære sommerferieaktivitet.

- Jeg er allermest ked af det på børnenes vegne. Det er den tungeste beslutning, jeg har været med til at træffe i min tid som formand for 4H, men den er nødvendig. Usikkerheden er for stor, og trygheden og sikkerheden hos frivillige og børnene vil og skal altid komme i første række, siger 4Hs formand Henrik Dalum.

Beslutningen er truffet til trods for, at myndighederne har både sommerferieaktiviteter og indendørs foreningsaktiviteter på listen over, hvad de håber at kunne åbne i fase 3. Arrangørerne føler dog, at det vil kræve så mange ændringer af konceptet, at det ikke vil være det samme for hverken børnene eller de frivillige.

- Alt i forhold til fase 3 beror på rigtig mange hvis'er. Derfor har vi sat aktiviteterne på Madskoler op imod de sundhedsfaglige retningslinjer, der eksisterer på nuværende tidspunkt. Og her må vi bare konstatere, at de rammer vi vil være nødsaget til at lægge ned over Madskoler, vil ændre hele vores koncept. Det synes vi hverken børn eller frivillige er tjent med, siger Line Munk Damsgaard, ernæringschef og projektleder i Landbrug & Fødevarer.