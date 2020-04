Se billedserie Der er ikke længere nogen grund til at skynde sig med lokalplantillægget, der skal lovliggøre den måde, havnetræffet hidtil er blevet afviklet, mener Daniel Prehn. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ingen kissejav om lovliggørelse af havnetræf

Roskilde - 08. april 2020 kl. 10:22 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig var de fire partier, der er repræsenteret i plan- og teknikudvalget - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance - helt indstillet på, at den offentlige høring om lovliggørelse af motortræffet på havnen skulle gennemføres på rekordtid. Det ville de fire andre partier i byrådet ikke være med til - og nu er hele diskussionen om tempoet pludselig mistet sin betydning, og alle er enige om at gøre det hele i det tempo, den slags plejer at foregå i.

I går stillede de fire partier uden for udvalget - Enhedslisten, Radikale, SF og Venstre - forslag til byrådet, som skal mødes den 29. april, om at omgøre udvalgets beslutning om en kort høringsperiode. De ønskede at fastholde otte uger, hvilket i praksis vil sige, at det er umuligt at vedtage lokalplantillægget på denne side af sommerferien. Da udvalget traf sin beslutning den 31. marts, var det netop begrundet med, at plangrundlaget kunne været ændret, så havnetræffet kunne afvikles som hidtil fra den 28. maj.

De fire partier uden for udvalget pegede i sit forslag til byrådet på, at torsdagstræffet på grund af coronasituationen alligevel ikke vil kunne afvikles lovligt før til september, og dermed er der ingen grund til at haste tingene igennem. Samtidig pegede de på, at en fuld høringsperiode på otte uger er særlig vigtig, når der - igen på grund af situationen - ikke kan holdes borgermøde.

De synspunkter er der lydhørhed over for, også i de fire partier, der oprindeligt ønskede en hurtig beslutning.

- Jeg har vendt det med de andre partier i udvalget, og vi kommer også til at støtte, at høringsperioden bliver forlænget, siger udvalgsformand Daniel Prehn (S).

Det, der er ændret siden udvalgets møde for otte dage siden, er naturligvis, at forbuddet mod større forsamlinger er blevet forlænget til og med august, og på den baggrund ser Daniel Prehn ingen grund til at skynde sig, fordi en køreplan med normal hastighed vil betyde, at den endelige beslutning kan træffes den 26. august. Han understreger dog samtidig, at den ændrede holdning til lokalplantillægget alene gælder køreplanen, ikke indholdet.

- Vores indstilling til lokalplantillægget er stadig den samme. Vi mener, at man skal bekæmpe støj og gener fra træffet på andre måder, siger Daniel Prehn.

Lokalplantillægget er blevet nødvendigt, efter at Planklagenævnet har slået fast, at træffet ikke er blevet afviklet i overensstemmelse med den gældende lokalplan for havneområdet. Der er blevet parkeret på et område af græsplænen, som ikke er udlagt til parkering. Det er flertallet indstillet på at løse ved at ændre en formulering i en af lokalplanens paragraffer, så området »kan anvendes til forskellige kortvarige udendørs aktiviteter og arrangementer uden tilknytning til Museumshavnen« og »til parkering i forbindelse med aktiviteter og arrangementer.«

