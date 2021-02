Se billedserie Sognepræst Jarl Ørskov kan ikke holde fastelavn i sognehuset, men han får rigeligt at gøre med det fastelavnsløb, Himmelev Kirke har stablet på benene i stedet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ingen katten af tønden - så finder vi på noget andet

Roskilde - 14. februar 2021 kl. 17:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Normalt ville der blive slået katten af tønden, spist fastelavnsboller og sunget »fastelavn er mit navn«. Men når nu intet har været normalt i snart et år, ligner fastelavn selvfølgelig heller ikke sig selv.

Heller ikke i Himmelev Kirke, der plejer at have et fastelavnsarrangement for byens børn i sognehuset.

Men så ligner det nu alligevel fastelavn ved kirken, for her står sognepræst Jarl Ørskov iført en rød klovneparyk og tager imod en masse udklædte børn.

Flere end normalt Faktisk hele 145 tilmeldte børn plus deres forældre, så der kommer nok endda lidt flere end til en almindelig fastelavn.

De kommer bare ikke på én gang, men fordelt over tre timer. Og de slår ikke katten af tønden, men kommer ud på et fastelavnsløb med fem poster rundt om kirken, inden de får en godtepose af præsten.

Undervejs skal børnene blandt andet gå balancebom og skyde til måls, samtidig med de får nogle fortællinger om eksempelvis den fastende Jesus' fristelser i ørkenen.

- Meningen er at fortælle de historier, der har med fasten og fastelavn at gøre. Så handler det også om at have så meget fællesskab, som det er muligt, når vi kun kan samles fem ad gangen, siger Jarl Ørskov.

Bamser til tøndeslagning Børnene er øjensynligt glade for at kunne komme til en slags fastelavn, ud over den de yngste kommer til skole og børnehave. Og heldigvis kan man også klare det selv.

- Vi skal hjem og slå katten af tønden med bamserne, fortæller den niårige ninja Aja Rubæk, der er kommet til kirken med sin syvårige søster, Vida, som i dagens anledninger er et teselskab.