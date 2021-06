Se billedserie Selv om de ville være faldet på et tørt sted, var der ingen gaver fra julemanden - og heller ikke fra regeringen, da KL i aftes indgik aftale med regeringen om rammerne for kommunernes økonomi næste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ingen hjælp til det allerstørste problem

Roskilde - 09. juni 2021 kl. 13:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der var ingen håndsrækning til det måske største smertensbarn i Roskilde, da finansminister Nicolai Wammen (S) og KL's formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), i aftes præsenterede den dugfriske aftale om kommunernes økonomi næste år.

Lige som størstedelen af landets kommuner har Roskilde de senere år kæmpet en ulige kamp for at få budgetterne på voksenhandicapområdet til at holde, men det har været umanerlig vanskeligt at komme på omgangshøjde. Byrådet har bevilget flere penge, men efterslæbet eksisterer stadig.

Ganske vist var der penge i aftalen - servicerammen hæves med 1,4 milliarder kroner svarende til en halv procent - men de skal ifølge aftalen »bruges på at styrke velfærden i takt med, at Danmark får flere ældre og børn.«

Pengene skal følge med

Roskilde-borgmester Tomas Breddam (S) har endnu ikke haft lejlighed til at dykke ned i alt det, der står med småt i aftalen, og afholder sig af samme grund fra at erklære sig tilfreds eller skuffet over resultatet. Men ud fra overskrifterne at dømme konstaterer han, at aftalen ikke løser dét problem, han allermest havde ønsket.

- Jeg havde håbet, at de enten havde sat nogle penge af til det specialiserede socialområde, eller at de havde sat ambitionsniveauet ned. Generelt er staten optaget af, at vi i kommunerne gør det så godt som muligt - og det er vi også selv - men vi skal have pengene med. Ellers hænger det ikke sammen. Vi har lagt lag på lag på for at gøre det bedre og bedre, og de penge, det har kostet, har vi været nødt til at tage fra andre budgetområde, fordi vi er nødt til at have balance i tingene, siger Tomas Breddam.

Han lægger ikke skjul på, at hans største ønske til forhandlingerne var, at der kom en løsning på det specialiserede socialområde, hvor udgifterne for kommunerne under ét er steget med 5,5 milliarder kroner - en udgiftsstigning, som kommunerne hidtil har været ene om at bære.

- Fordi vi ikke er blevet kompenseret, har vi været nødt til at rejse de ekstra midler til området ved at tage dem fra. Det går ud over skolebørnene, siger Tomas Breddam.

Falliterklæring

Formanden for byrådets beskæftigelses- og socialudvalg, Bent Jørgensen (V), forstår godt, at Danske Handicaporganisationer tidligere i dag luftede både skuffelse og bekymring i anledning af aftalen.

- Før forhandlingerne havde KL selv udpeget det som det væsentligste punkt i forhandlingerne. Derfor er det særligt skuffende at se, at de kommer tilbage med stort set ingenting. Det er en falliterklæring, siger Bent Jørgensen.

Han er enig med borgmesteren i, at det for Roskildes vedkommende - og formentlig også en lang række andre kommuners - vil få konsekvenser på mange områder af de kommunale budgetter de kommende år.

- Udfordringerne på voksenhandicapområde - det specialiserede socialområde - er jo reelle nok. De går ikke væk, blot fordi man ikke handler på det ved at øge rammen, og det er ikke noget, vi kan udsætte på samme måde, som hvis det handlede om at anlægge en cykelsti. Og det kommer ikke kun til at betyde, at vi får meget svært ved at yde den service, vi gerne vil til borgene, der har brug for hjælp på det område, men det vil også presse de andre velfærdsområder. Det får sideeffekter på det hele. Det har man kendt til, og det er derfor, det er så skuffende, at der ikke bliver taget fat om det, siger Bent Jørgensen.

Mangler regulering

Han peger på, at et af de grundlæggende problemer er, at budgetrammerne for det specialiserede socialområde ikke bliver reguleret for demografi, sådan som det er tilfælde på ældreområdet.

- Vi bliver flere og flere, og der kommer flere og flere med komplekse lidelser, og på et eller andet tidspunkt kan bukserne ikke holde længere, selv om vi gør, hvad der kan, fordi der ikke er nogen demografiregulering på området, siger Bent Jørgensen.

