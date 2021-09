Ingen gør mere ved tom jolle fra fjorden: Den kan ligge længe i havnen

- Proceduren for en både uden ejer er, at havnemyndigheden skal henvende sig til politiet når de ikke længere vil have båden liggende, først der handler vi. Vi vurderer, om båden kan indbringe statskassen lidt mønt eller om vi bare skal have den op for at køre den til skrotning, siger Martin Bjerregaard fra Midt og Vestsjællands Politi.