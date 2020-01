Palle Gram, formand for Gundsømagle Landsbyråd, er bestemt ikke tilfreds med, at der i den kommende kommuneplan, som gælder de næste 12 år, ikke er planlagt med en cykelsti til s-togsstationen i Veksø. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Ingen cykelsti til station de næste 12 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen cykelsti til station de næste 12 år

Roskilde - 21. januar 2020 kl. 06:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vel nok største ønske til forbedringer for cyklister i Gundsømagle, Roskilde Kommunes femtestørste by, er ikke en del af den nye kommuneplan, som er i høring lige nu og frem til den 16. februar.

Kommuneplanen sætter rammerne for, hvad der skal udvikles i Roskilde Kommune de kommende 12 år, og der er ingen cykelsti til Veksø, som er byens s-togsstation, med i planen. Der er i øvrigt heller ingen cykelsti til Østrup eller Tågerup, som også er ønsket i byen, omend længere nede på ønskesedlen.

- Det er uacceptabelt, og det er noget, vi bliver nødt til at tage fat i med det samme. 12 år ud i fremtiden og ingen cykelsti til stationen er altså at holde os for nar. Vi bliver stadig tvunget til at se mod A6, hvilket er stik modsat af, hvad nærmest alle i byen skal, lyder det fra formanden for byens landsbyråd, Palle Gram.

Dårlig undskyldning

- Cykelsti til Veksø har været det mest ønskede projekt i byen i mange år, og undskyldningen fra politisk side har altid været, at der lå planer om en motorvej, men det er altså en dårlig undskyldning. Vi har gang på gang nævnt det her problem over for politikerne, når der har været snakket cykelisme, siger Palle Gram og nævner, at der formentlig i 2020 kommer cykelstriber på en del af vejen mod Veksø.

- Det er ud til grusvejen mod Stenløse ved put & take-søen. Men det er jo en nødløsning, som skaber lidt falsk tryghed, og så længe grusvejen derfra og op til Stenløse ikke bliver forbedret, så giver det ingen fornuftig adgang til en togstation. Men med opgraderingerne af p-pladserne ved Veksø Station må vi jo konstatere, at Roskilde Kommune hellere vil have, at vi kører i bil end på cykel til stationen, lyder det fra landsbyrådets formand, der også ser det som et klassisk problem, når to kommuner skal arbejde sammen.

- Vi kan jo godt se, at det her kræver samarbejde med Egedal, men det viser bare, hvor svært det er for to kommunale enheder at forbedre forhold for landets befolkning på tværs af en kommunegrænse.

Sognevej/Hovedgaden

Med i kommuneplanen, som der lige nu kan indgives høringssvar til, er planen om at lave en sikker cykelvej gennem Gundsømagle langs med Hovedgaden og Sognevej.

- Det er da også et ønske, for vores børn cykler på fortovet på strækningen, men her har vi dog en skolesti, som en del af byens børn med fordel kunne benytte. Jeg er spændt på, hvad kommunen har tænkt sig på den strækning, for vejen er smal, fortovene er det også, så der er nærmest ingen plads til en cykelsti på strækningen, siger Palle Gram.

Om Gundsømagle er Roskilde Kommunes ringeste cykelby, tør Palle Gram ikke spå om, men han konstaterer.

- Vi er i hvert tilfælde den suverænt største, som ikke har en cykelsti til vores foretrukne station, siger han.

Andre byer i Roskilde Kommune, som ikke har cykelsti til deres nærmeste station er Herringløse med cirka 400 indbyggere, og i syd er der planer om en cykelsti fra Ramsølille til Gadstrup. Ramsølille har langt under 200 indbyggere.

I Gundsømagle var der per 1. januar 2019 2649 indbyggere, hvilket gør byen større end både Gadstrup, Vindinge, Ågerup og Veddelev.