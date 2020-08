De 20 beboere og 50 medarbejdere på bostedet Koglerne bliver testet, efter en beboer har fået covid-19. Det er dog kun noget Roskilde Kommune, fortæller de pårørende og andre med en relation, som gør det nødvendigt at vide besked. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ingen coronaalarm: Vil kun gøre det nødvendige

Roskilde - 25. august 2020 kl. 14:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune er ikke gået vidt og bredt ud med orientering om de smittetilfælde, der blandt andet har lukket bostedet Koglerne for besøg, mens alle 20 beboere bliver testet.

- Vi orienterer de pårørende og dem, der skal vide det. For det vil ske, det her. Der vil komme enkelte tilfælde her og der, og vi sørger for, at dem der har behov for at vide noget, de får det at vide, siger social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann.

- Det foregår efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, om hvem der bor der, og hvilken nærkontakt der har været, så vi hele tiden gør det fagligt rigtigt og lader være med at ændre hverdagen unødigt for andre end dem, hvor det er nødvendigt, for nogen bliver lige nu holdt i isolation, siger direktøren med henvisning til Koglerne, hvor de 20 beboere bliver testet over to omgange og ikke kan modtage besøg.

Undren over tavshed

På Roskilde Specialhøjskole har de ikke fået besked om, at der har været coronasmitte hos naboen, Rosa Dagskole, som også er et tilbud for udviklingshæmmede. Leder Torben Hornuff Madsen stiller sig kritisk over for, at han skulle finde ud af det på anden vis.

- Det undrer mig, at man ikke giver folk besked, så vi alle sammen kan reagere. Vi skal selv opdage, at alt er lukket ned på Rosa fredag, og mandag har vi stadig ikke fået noget at vide endnu, siger Torben Hornuff Madsen, som også selv har kursister, som nu holdes hjemme for at blive testet.

På Rosa Dagskole forklarer leder Stig Nielsen, at man i torsdags blev klar over, at der tilbage den 11. august havde været en coronaramt på skolen. Det er nu 14 dage siden, og ingen andre har været meldt syge, men alle er nu alligevel sendt hjem, og deres bagland har fået besked.

At naboerne på Kildegården ikke er orienteret skyldes, at der ikke er mange mennesker for tiden, og Rosas kursister har ikke blandet sig med andre. Ifølge Stig Nielsen er Rosas personale tilbage, og mange kursister har meldt sig raske, så han regner med at genåbne på fredag.