Isabella Bursche var med på idéen, da hun blev spurgt, om hun ville levere blomster til indsamlingen #enblomsttildronningen. Foto: Lars Kimer

Indsamling endte med buketter for 45.000 kroner til de ældre

Roskilde - 15. april 2020 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er travlt hos Bursches Blomster i centeret i Gundsømagle onsdag. Faktisk er der så travlt, at Isabella Bursche må holde butikken lukket. Det skyldes, at indsamlingen #enblomsttildronningen er stukket helt af. Tirsdag aften, da indsamlingen lukkede, var der tikket 45.094 kroner ind på indsamlingskontoen, og det betyder, at Bursches Blomster skal have bundet 300 buketter, som på dronning Margrethes 80-års fødselsdag i morgen skal deles ud til de ældre i Jyllinge, Gundsømagle og omegn.

- Vi har lidt travlt i dag, men det er dejligt at have travlt. Vi er fire på opgaven, tre til at binde og en til at pakke ind. Så det er bare 100 til hver, fortæller Isabella Bursche.

- Vi er færdig om en time, kommer det med et stort smil fra en af de andre kvinder i butikken.

Stor opbakning Isabella Bursche har svært ved at tro på, at indsamlingen nåede over 45.000 kroner.

- Det er dejligt at mærke opbakningen, og så vil jeg lyve, hvis ikke jeg også var glad for en ordre på 45.000 kroner i disse tider, selvom folk nu har været gode til at købe blomster i påsken. Da Mogens (Hallager, red.) ringede første gang, snakkede vi om, at vi nok kunne samle 5000 kroner ind. Det her var der ingen af os, der havde fantasi til, siger hun.

Det var Lykke Nowak Lund, som kom på idéen til den lokale indsamling i Jyllinge og Gundsømagle, da dronning Margrethe meldte ud, at hun skam ikke havde brug for blomster på sin fødselsdag. Dronningen så hellere, at vi i denne corona-tid sørgede for at give blomster til vores ældre.

Det førte ad snørklede veje til den indsamling, som altså nåede at runde 45.000 kroner. Mere end 500 forskellige borgere og virksomheder har fundet det værd at støtte indsamlingen. Højeste beløb kommer fra Jyllinge-virksomheden Trit Solution, som valgte at støtte indsamlingen med 5000 kroner. De lokale butikker, Kvickly og Dagli Brugsen, har efterfølgende henvendt sig for at høre, om de måtte sende chokolade med ud med buketterne - og det blev der naturligvis ikke sagt nej til.

Blæst bagover Lykke Nowak Lund har siden indsamlingens begyndelse fået hjælp af Tanja Nørgaard Christiansen og Mogens Hallager. De tre er blæst bagover af, hvor mange der har villet støtte.

- Det er fuldstændig vild fantastisk og dejligt. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg tænker nok, at det er vildt, at vores lille samfund bare hanker op i sig selv og yder til fællesskabet. Det er nok det, jeg er mest stolt over, siger Lykke Nowak Lund.

Hun startede med at håbe på at indsamle 2000 kroner, men da der efter to dage var indsamlet over 20.000 kroner, så snakkede de tre frivillige om, at 30.000 kroner måske ikke var urealistisk.

- Det havde jeg ikke troet muligt. Men indsamlingen har ramt noget. Vi har ældre, måske enlige, som i disse tider er isoleret fra deres familier, måske de også er syge. Hvem har ikke lyst til at give dem lidt at smile over i en tid som den, vi står i nu? siger Lykke Nowak Lund.

Der er travlt hos Bursches Blomster i Gundsø-

magle, som skal nå at binde 300 buketter,

der skal gives til ældre i Jyllinge, Gundsømagle

og og omegn på dronning Margrethes fødselsdag

den 16. april. Foto: Lars Kimer



TV2 sender live Allerede onsdag aften, klokken 19, henter Lykke, Tanja og Mogens de første blomster, for dem skal hjemmeplejen have med ud på deres ruter i morgen tidligt.

Blomsterne skal leveres klokken 6 og 6.30 til hjemmeplejen, og derefter går det slag i slag med at få blomsterne ud på dronningens fødselsdag. Ældrecenteret skal have leveret, og så har de tre en liste på cirka 40 ældre, som også skal have leveret en blomst.

Indsamlingen får også national opmærksomhed. Det er planen, at TV2 sender live fra Bursches Blomster torsdag den 16. april klokken 10.46.

- Så håber vi på, at kunne sige tillykke til dronningen, og tak for den gode idé, lyder det fra Lykke Nowak Lund.

