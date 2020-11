Sygeplejerske på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Marie-Louise Holmbo, med Trygfondens bamser og bog. Foto: Heidi Engelund

Indlagte børn får boggave og krammebamse

Roskilde - 12. november 2020 kl. 18:20 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

- Krammebamsen går igen i Trygfondens nye bog i fortællingen om Oscar og bamsen Theo på fantasirejse, fortæller sygeplejerske Marie-Louise Holmbo, der arbejder på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde om de 500 nye børnebøger, som Peter fra Trygfonden netop er ankommet med.

Bogen skal glæde de indlagte børn i den svære tid, mens de er på hospitalet. Marie-Louise Holmbo står med krammebamsen Theo, der dukker op i bogen »Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjertet«, som er skrevet af psykolog og forfatter Renée Toft Simonsen.

Krammebamserne fra Trygfonden hedder Theo og Thea, som alle indlagte børn får i gave på hospitalet.

- Vi bruger bamsen til at vise barnet, hvor på bamsen de skal behandles, siger Marie-Louise Holmbo og viser, at bamserne naturligvis også har et navnebånd om armen.

Den bedste opfindelse Hun har ansvaret for de søde krammebamser og nu også børnebøgerne, som alle er gaver fra Trygfonden.

- Bogen virker som et godt initiativ, siger Marie-Louise Holmbo, der så bliver afbrudt af en forbipasserende kvinde, som stopper helt op, da hun ser krammebamserne og udbryder »den bamse er bare den bedste opfindelse«.

Kvinden, som hedder Rie, fortæller at hendes børnebørn på 15 og 17 år stadig har deres udgaver af bamsen.

Bogen er en hjælp Efter få minutter er de 500 bøger trillet ind på sygehuset af Peter og kan snart begynde at blive givet videre til børnene.

- Bogen er ment som en hjælp til børnene for at komme gennem dagen, men også en hjælp til forældrene. De kan læse bogen for børnene, mens de kigger på de flotte illustrationer, som er i bogen. Vi er utrolig glade for støtten fra Trygfonden, og det er en stor gave og gør vores børn gladere, siger Marie-Louise Holmbo.

Både bogen og krammebamsen er et evigt minde til de indlagte børn, som de får med hjem.

Skal læse om Oscar Marie-Louise Holmbo er meget imponeret over Trygfondens gavmildhed og hele projektet. Hun har stadig til gode selv at læse bogen om Oscar, men har læst forgængeren »Den lange bamsefærd«.

- Jeg vil låne et eksemplar af bogen med hjem og læse den, og så vil jeg udbrede budskabet til mine kollegaer og sige, de skal bruge den, siger hun og snupper et eksemplar af »Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjertet« fra papkassen.