Efter at have indført nye parkeringsregler i bymidten har kommunen sat massivt ind med information - her er det direktør i Erhvervsforum Roskilde, Martin Sattrup Chrisitensen, der optræder som parkeringsbutler - men nu er de nye vilkår blevet så indarbejdet, at kommunen igen begynder at uddele parkeringsafgifter til dem, der ikke parkerer i overensstemmelsemed reglerne. Foto: Steen Østbjerg

Indkøring er slut: Nu vanker der afgifter for at bryde nye parkeringsregler

Siden påske har Roskilde Kommune været forstående over for de bilister, der ikke har fået de nye parkeringsregler helt ind under huden, så de fx har glemt at registrere det, når de har parkeret bilen i bymidten. I stedet har det været sat ind med oplysning og vejledning.

Med de nye parkeringsregler er det stadig muligt at parkere gratis i to timer inden for parkeringszonen - men nu er det også muligt at lade bilen stå i længere tid. Det kræver blot, at man betaler for det. Men uanset om man ender med at skulle betale for sin parkering eller ej, skal man registrere parkeringen, og efter fire ugers indkøring er dén detalje efterhånden ved at være så meget på plads blandt bilisterne, at kommunens parkeringsvagter, der midlertidigt har fungeret som parkeringsbutlere, altså nu vender tilbage til normalen og giver afgifter til biler, der er parkeret i strid med de regler, der gælder.