Indfrysning af lønmidler på tale hvis konflikten kommer

Byrådet i Roskilde opfordrer til, at der bliver fundet en løsning ved forhandlingsbordet, så den forestående storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked bliver undgået. Men hvis det alligevel skulle komme til lockout og strejke, vil kommunen sandsynligvis være parat til at indefryse de lønmidler, der opspares under konflikten, og lade dem blive på de områder, hvor de skulle have været brugt.

SF varslede allerede ved sin generalforsamling tidligere på måneden et forslag om indefrysning af den løn, der ikke kommer til udbetaling under en eventuel lockout. Ved borgmesterens mellemkomst blev SF's forslag omformuleret, så det blev gjort hypotetisk, således at hvis det kommer til en konflikt, er byrådet indstillet på, at der kommer en sag, hvor det skal tage stilling til, om der skal indfryses midler. Dermed forudskikker byrådet ikke et sammenbrud i forhandlingerne, men opretholder optimismen i forhold til et positivt udfald af de igangværende forhandlinger. Dét forslag fik opbakning af et flertal bestående af S, EL, SF og R.